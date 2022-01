Ein Topf Vitamine

»Rote Bete und Dill enthalten jede Menge Vitamine, und der Eintopf liegt nicht schwer im Magen. Sojasauce und Sesamöl geben ihm etwas Fernöstliches. Ich verzichte auf Schmand oder saure Sahne, durch das Marinieren des Gemüses haben wir ordentlich Säure und Wumms auf dem Teller. Dazu Walnussbrot.«

Rote-Bete-Eintopf mit Erbsen, Dill und Sesamöl

Zutaten: Für 4 Personen 1 Lorbeerblatt Lorbeer

2 TL Salz Salz

350 g festkochende Kartoffeln (geschält und in 1x1 cm kleine Würfel geschnitten) Kartoffel

4 Schalotten (in Ringe geschnitten) Schalotte

4 EL heller Balsamicoessig Balsamico, Essig

etwas Salz Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle Pfeffer

1 Sternanis Sternanis

600 g Rote Bete (geschält und in 1x1 cm kleine Würfel geschnitten) Rote Bete 2 EL Sesamöl Sesamöl

4 EL Sojasauce Sojasauce

4 Stängel Dill (klein gezupft) Dill

1 Schalotte (halbiert) Schalotte

30 g Ingwer (halbiert) Ingwer

4 Stängel Dill (dünn) Dill

1 EL Honig Honig

50 ml Sojasauce Sojasauce

200 ml Rote-Bete-Saft Rote Bete

50 g TK-Erbsen Erbsen

1,5 Liter Wasser in einem Topf mit dem Lorbeerblatt und 2 Teelöffeln Salz aufkochen. Die Kartoffelwürfel und Schalottenringe 4 bis 5 Minuten darin weich kochen. Das Wasser in einen weiteren Topf abgießen, aufbewahren. Die warmen Kartoffeln und Schalotten in einem Schälchen mit dem Essig, etwas Salz und schwarzem Pfeffer würzen. Jetzt das Lorbeer-Kochwasser mit dem Sternanis aufkochen und die Rote-Bete-Würfel 4 bis 5 Minuten darin weich kochen. Das Wasser abgießen, wieder aufbewahren. Die Rote-Bete-Würfel in einem weiteren Schälchen mit dem Sesamöl und 4 EL Sojasauce marinieren. Den klein gezupften Dill dazugeben, alles umrühren und ruhen lassen.

Nun in die aufbewahrte Lorbeerblatt-Sternanis-Brühe die halbierte Schalotte, den halbierten Ingwer, die dünnen Dillstängel, den Honig, 50 ml Sojasauce und den Rote-Bete-Saft geben. Das Ganze auf 1,2 Liter einkochen. Die Brühe durch ein Sieb abgießen und die aufgetauten TK-Erbsen, die marinierten Kartoffeln und die Rote Bete hinzufügen. Den Eintopf mit Salz und Pfeffer abschmecken.