Das Geheimnis der Tomaten-Sauce

»Drei Dinge sind entscheidend für diese Sauce: Reif und schmackhaft müssen die Tomaten sein. Der Fruchtsaft darf beim Kochen nicht eliminiert werden. Und: Die Basilikumstiele und drei Viertel der Blätter müssen zu Beginn mit Knoblauch und Olivenöl angebraten werden.«

Tomaten-Basilikum-Sauce

Für 4 Personen

50 g Sellerie

50 g Karotten

500 g reife Tomaten

12 Basilikumblätter mit Stielen

30 g geriebener Parmesan

2 EL Sahne

4 EL Olivenöl

Salz, Peperoncino-Flocken

1 gehackte Knoblauchzehe

100 g Schalotten

100 ml Gemüsebrühe (alternativ Wasser)

Zubereitungszeit: 35 Minuten

Sellerie und Karotten klein würfeln. Tomaten in Stücke schneiden, entkernen und mit 3 Basilikumblättern, Parmesan, Sahne, 2 EL Olivenöl, Salz und etwas Peperoncino in einer Schüssel mischen. Restliches Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Knoblauch und 9 Basilikumblätter mit den klein gehackten Stielen sowie den gehackten Schalotten darin 5 Minuten auf kleiner Flamme anbraten. Karotten- und Selleriewürfel hinzufügen, die Gemüsebrühe angießen und das Ganze 15 Minuten kochen. Den Tomatenmix dazugeben und alles weitere 10 Minuten bei niedriger Temperatur köcheln lassen.