Mit Forelle gefüllte Eier 

»Diese Variante von gefüllten Eiern pflegte meine andalusische Schwiegermutter als Vorspeise zu reichen. Die Mayonnaise wird mit gekochtem Eigelb hergestellt.«

Gefüllte Eier auf Salat

Zutaten: Für 4 Personen Für die gefüllten Eier

8 Eier (Größe M)

1 Romana-Salatherz

1/2 Bund Dill

1/2 Bund Schnittlauch

100 g geräucherte Forelle

50 g Forellenkaviar

1 kleine Salatgurke

2 TL Dijonsenf

1 Bio-Zitrone (Saft und Abrieb)

1/2 TL Zucker

etwas Salz

etwas schwarzer Pfeffer

250 ml Rapsöl

mit geröstetem Brot servieren

Eier in kochendem Wasser in ca. 10 Minuten hart ­kochen, kalt abschrecken und schälen. Eier halbieren und die Eigelbe herauslösen. 2 Eigelbe für die Mayonnaise zur Seite legen, die übrigen fein hacken.

Für die Mayonnaise 2 gekochte Eigelbe, Senf, 2 TL Zitronensaft und etwas Abrieb, Zucker, Salz und Pfeffer in ein hohes Gefäß geben. Mit einem Pürierstab mixen, dabei so viel Öl in einem dünnen Strahl hinzu­fügen, bis eine cremige Masse entstanden ist. Mayonnaise abschmecken.

Salat putzen, waschen und 3 mittelgroße Blätter in feine Streifen schneiden. Übrige Blätter in grobe Stücke schneiden. Dill und Schnittlauch waschen, trocknen und fein schneiden. Ein paar Dillspitzen zur Seite legen. Forelle mit einem scharfen Messer in kleine Würfel schneiden.

Für die Füllung Mayonnaise mit Forelle, gehacktem Eigelb, Kräutern und Salatstreifen mischen und abschmecken. Eierhälften mit der Mischung befüllen, mit Forellenkaviar und Dillspitzen garnieren.

Gurke waschen, fein hobeln und zum Salat dazugeben, mit etwas Zitronensaft, Salz, einer Prise Zucker und Öl anmachen. Salat auf einer Platte verteilen und Eier darauf anrichten. Mit geröstetem Brot servieren.