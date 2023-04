Rezept für Simit

Zubereitungszeit 10 Backzeit 10 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Back-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 1 kg Mehl

ca. 500 ml Wasser

20 g Salz 20-25 g Hefe

Traubenmelasse

Sesam

Alles zu einem Teig vermengen. Den Teig in kleine Bälle formen und ruhen lassen, eine Viertelstunde nur, sagt Meister Doğru, andere Quellen empfehlen längere Ruhezeiten. Wie andere Simitbäcker auch mit weniger Salz auskommen, je nach Geschmack.

Anschließend die Bälle in Kringel verwandeln, sie müssen nicht perfekt rund sein. Doğru taucht die geformten Kringel in Pekmez, das ist Traubenmelasse, und schließlich in den Sesamtopf. Dann kommen sie in den Ofen.

Zehn Minuten reichen, sagt Doğru. Zu Hause im Backofen könnte es auch ein paar Minuten länger dauern. Die Temperatur, ganz wichtig: Sie sollte nicht unter 220 und keinesfalls über 270 Grad liegen. Nur so wird der Simit außen knusprig und innen fluffig. Man müsse sich herantasten und immer wieder probieren, sagt Doğru, aber: »Ist gar nicht so schwer!«