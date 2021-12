Friede, Freude, Eggs Benedict

Die vielleicht schönste Art, ein Ei oder zwei Eier zu essen, haben die Briten erfunden: »Eggs and Soldiers«, alternativ auch »Eggs and Toast Fingers«, bei Kindern allerdings ist der Ausdruck Soldaten beliebter. Man schneidet gebutterten Toast in Streifen, die mit etwas Fantasie an sehr stramm stehende Zinnsoldaten erinnern, und tunkt sie ins leicht gesalzene, weich gekochte Ei. In England werden die Kinder zu jeder Tageszeit mit »Eggs and Soldiers« abgefüttert, und irgendwie fühlt man sich als Erwachsener auch kurz wie ein Kind, wenn man sich so einen Teller mit Toaststreifen herrichtet. Ist ja auch ein herrlich übersichtliches Gericht.

Das weich gekochte Ei ist eh ein kleines Wunder. Jedes Mal, wenn ich eines aufklopfe oder auch köpfe, frage ich mich, wer wohl auf die Idee kam, das Ei in der Schale pflaumweich zu kochen. Das kriegt man immer runter, mit Grippe, auf Kater, es tröstet sogar beim schlimmsten Liebeskummer. Aber wenn das weich gekochte Ei ein kleines Wunder ist, ist das pochierte Ei ein großes. Und wieder sind es die Briten, die sich bestens auf dessen Zubereitung verstehen. Elegant lassen sie das Ei aus der Suppenkelle oder einer Tasse in eine Pfanne mit siedendem Essigwasser gleiten. Ich habe das viele Male probiert und ab und zu ein Erfolgserlebnis gehabt, aber auch nur ab und zu. Hübsch sah es selten aus, soll es aber. Pochiert oder »poached« kommt vom französischen Wort »poche«, was Tasche heißt. Eier in der (Eiweiß-)Tasche, dazu eine (auch nicht leicht herzustellende) Sauce Hollandaise, wieder Toast, Butter und gekochter Schinken, fertig sind »Eggs Benedict«. Die isst man natürlich am besten sonntags im Frühstückslokal.

1. Eggs Benedict

Zutaten: Für 4 Personen 6 Eier Ei

2 TL Zitronensaft Zitrone

120 g Butter Butter

4 Scheiben Toast Toast Salz

1 EL Sahne (oder Crème fraîche) Sahne

3 EL Essig Essig

4 Scheiben Kochschinken Schinken

Für die Sauce Hollandaise 2 Eier trennen. Eigelbe, Zitronensaft, Salz in einer Metallschüssel mit Stabmixer pürieren. Butter schmelzen. Bei laufendem Stabmixer in den Eigelbmix laufen lassen. Sahne unterrühren. Hollandaise unter Rühren im Wasserbad erwärmen. Für die Eier 1,5 Liter Wasser mit Essig in einem Topf zum Kochen bringen, restliche 4 Eier nach-einander in eine Tasse oder Suppenkelle schlagen und ins siedende Wasser geben. Nach 2 Minuten ist das Eigelb noch flüssig – nach 3 Minuten härter. Schinken jeweils auf einen Toast legen, darauf ein Ei und etwas Hollandaise geben.

2. Omelett

Zutaten: Für 4 Personen 8 Eier Ei

Gemüse, zum Beispiel: 1/2 Stange Lauch, 1 Paprika, 1/2 Brokkolikopf Lauch, Paprika, Brokkoli

1 Zwiebel Zwiebel

1 EL Olivenöl Olivenöl 4 EL Sahne Sahne

Salz und Pfeffer Salz, Pfeffer

2 TL Butter Butter

Das Gemüse (andere Reste gehen auch) und die Zwiebel in Würfel schneiden, in einer Pfanne in Öl anbraten, dann beiseitestellen. Eier in einer Schüssel mit Sahne, Salz und Pfeffer verquirlen. Die Butter in zwei Pfannen zerlassen, die Hälfte der Eiermasse in je eine Pfanne geben und bei niedriger Hitze garen (am besten zugedeckt), bis die Oberseite nicht mehr flüssig und die Unterseite leicht gebräunt ist. Das Gemüse jeweils auf eine Seite des Omeletts geben, die andere Seite darüber-klappen. Jedes Omelett in der Mitte teilen und auf vier Tellern anrichten.

3. Rührei

Zutaten: Für 4 Personen 8 Eier Ei

Salz und Pfeffer 1 TL Butter Butter

Das beste Rührei besteht nur aus Eiern und einem Stückchen Butter. Keine Milch, keine Sahne, keine Zwiebeln. Mag man Rührei mit Kräutern oder Shrimps, sollte man die erst hinterher über das fertige Ei geben. Beim Rührei wie beim Omelett muss man darauf achten, dass es weder zu flüssig bleibt noch zu trocken wird.

Die Eier in einer Schüssel verquirlen, salzen und pfeffern. Butter in einer großen Pfanne zerlassen. Bei mittlerer Hitze die Eier in die Pfanne geben, dabei immer wieder die untere Masse nach oben heben, bis sie an Kontur gewinnt. Danach die Herdplatte ausschalten und das Rührei noch 1 bis 2 Minuten ruhen lassen. Dazu passen Toast oder ein kräftiges Körnerbrot.

4. Eier im Glas

Zutaten: Für 4 Personen 8 Eier Ei

1 TL gehackte Petersilie Petersilie

1 TL Schnittlauch Schnittlauch 1 TL Estragon Estragon

Salz und Pfeffer Salz, Pfeffer

Das Gericht ist kinderleicht und macht viel her. Die Eier je nach Größe zwischen 5 und 6 Minuten kochen (oder – umweltschonender – schon ins kalte Wasser legen und ab dem Moment, in dem das Wasser kocht, für 2 bis 3 Minuten darin lassen). Dann die gekochten Eier mit kaltem Wasser abschrecken, schälen und vorsichtig jeweils zwei Eier in ein Glas setzen (das Glas ist am besten dünnwandig und nicht zu klein) und mit reichlich gehackten Kräutern bestreuen, nach Belieben salzen und pfeffern. Dazu passt ein herzhaftes Sauerteigbrot mit Butter.

5. Shakshuka

Zutaten: Für 4 Personen 4 Eier

1/2 TL Kreuzkümmelpulver Kreuzkümmel

Chilipulver (je nach bevorzugter Schärfe)

2-3 EL Olivenöl Olivenöl

Salz und Pfeffer 2 Zwiebeln Zwiebel

1 rote Paprika Paprika

2 Knoblauchzehen Knoblauch

2 Dosen stückige Tomaten Tomate

3 EL Tomatenmark Tomatenmark

4 Eier In einer ofenfesten Pfanne Tomatenmark, Kreuzkümmel und Chili in Öl erhitzen. Zwiebel, Paprika und Knoblauch (alles gehackt) dazugeben und 5 Minuten dünsten. Tomaten zufügen, würzen, verrühren und die Shakshuka zugedeckt 20 Minuten ein-dicken lassen – je länger, desto besser. Ofen auf 180 Grad vorheizen. Mit einem Esslöffel vier Mulden in die Shakshuka drücken, je ein Ei aufschlagen und hineingleiten lassen. Hitze im Ofen reduzieren, die Pfanne mittig in den Ofen stellen und das Eiweiß 7 bis 10 Minuten stocken lassen.