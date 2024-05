Auszeit mit Bergblick

Fragt man Menschen, was für sie den perfekten Kurzurlaub ausmacht, lautet die Antwort oft: Natur, gutes Essen, erholsamer Schlaf, ein bisschen Bewegung, ein bisschen Nichtstun. All das vereint das familiengeführte »Haus Jausern« in Saalbach, Österreich. Um Ihnen etwas Erholung vom Alltag zu schenken, verlosen wir in dieser Woche zwei Übernachtungen für zwei Personen in dem ehemaligen Landhaus, inklusive Halbpension.