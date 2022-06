Reif für die Muskelkater-Kur

Das Faszinierende am Wandern ist ja, dass man die ganze Zeit in Bewegung ist, es aber im Kopf so unvergleichlich ruhig wird. Damit die Entspannung nach der Tour anhält, verlosen wir diese Woche zwei Nächte im Vier-Sterne-Superior-Wanderhotel »Elisabeth«, inklusive Halbpension, Anfahrtspauschale und geführter Wanderung in den Kitzbüheler Alpen. Mal schauen, wo Sie am besten abschalten können – im großen Spa-Bereich, auf der idyllischen Hotelwiese oder in Bewegung auf dem Berg.