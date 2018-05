Liebe Leser, normalerweise schreiben wir hier viele Worte, die Ihnen die aktuelle Verlosung schmackhaft machen sollen. Schönes Hotel, tolles Fahrrad, spannender Film. Das sparen wir uns diesmal. Ist nicht nötig. Wir sagen nur: Zwei Konzertkarten für Ed Sheeran am 30. Juli in München. Zack, fertig. Der Mann spricht für sich. Ach so: Plus Übernachtung in einer Suite im »Leonardo Royal Hotel Munich«.

Mitmachen Sie sind mit max.mustermann@gmail.com angemeldet. Um mitzumachen, akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen und klicken auf den Button "Am Gewinnspiel teilnehmen". Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Teilnahmebedingungen und den Datenschutzbestimmungen einverstanden. Teilnahmeschluss ist der . Mehrfachteilnahmen werden gelöscht. Anmelden Am Gewinnspiel teilnehmen Mitmachen Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Sie sich bei sz.de anmelden oder registrieren. Klicken Sie dazu auf den Button "Anmelden". Anmelden Am Gewinnspiel teilnehmen Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Teilnahmebedingungen und den Datenschutzbestimmungen einverstanden. Teilnahmeschluss ist der . Mehrfachteilnahmen werden gelöscht. Gratulation, Sie haben am Gewinnspiel teilgenommen. Mehrfachteilnahmen werden gelöscht. Der Gewinner wird nach Ende der Teilnahmefrist per Mail informiert. Etwas ist schief gegangen. Probieren Sie es später erneut. Fehler melden Dieses Gewinnspiel ist beendet. Die Gewinner werden per Mail informiert. Hier entlang zum aktuellen Gewinnspiel: Aktuelles Gewinnspiel