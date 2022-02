Ist es gefährlich, den Joghurtdeckel abzulecken?

Dr. Stefan Merkel ist Leiter der Fachgruppe Sicherheit von Lebensmittelkontaktmaterialien beim Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR):

»Nein. Die Aluminiumdeckel auf dem Joghurt sind beschichtet. Diese Siegelschicht hat zwei Aufgaben. Zum einen eine technische: Nur durch die Siegelschicht kann der Kunststoffbecher mit dem Aluminiumdeckel verschmolzen werden. Wenn Sie den reinen Aluminiumdeckel auf den Becher legen, würde er nicht halten.

Zweitens bildet die Beschichtung eine Schutzschicht, damit der Joghurt gar nicht mit dem Aluminium des Deckels in Berührung kommt. Deshalb können Sie den Deckel bedenkenlos ablecken. Sie lecken nicht am Aluminium, sondern an der Beschichtung, die nahezu nicht beschädigt werden kann.«