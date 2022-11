Ist dunkle Schokolade gesünder als weiße?

Charlotte Witta ist Ernährungsberaterin und in der Münchener Chocolaterie Götterspeise in der Schokoladenverkostung tätig:

»Ja, dunkle Schokolade ist gesünder als Milchschokolade oder weiße. Das liegt an den sekundären Pflanzenstoffen im Kakao, von denen aufgrund des höheren Anteils auch mehr in der dunklen Schokolade zu finden sind. Diese sekundären Pflanzenstoffe sind eigentlich eine natürliche Abwehrfunktion der Pflanze vor Fressfeinden. Sie sind aber auch für den Menschen eine gute Gesundheitsprophylaxe. Wir sprechen hier von sogenannten Antioxidantien oder Flavonoiden, um nur einige zu nennen. Die funktionieren wie Gefäßputzer. Unser Herz-Kreislauf-System wird geschützt, der Cholesterinspiegel kann gesenkt werden.

Bei der Schokoladenverarbeitung werden Kakaobohnen geröstet, gemahlen und gepresst. Die daraus resultierende Masse besteht aus flüssiger Kakaobutter und festen Bestandteilen wie dem Kakaopulver. Für die weiße Schokolade trennt man die beiden Komponenten und verwendet nur die Kakobutter, also das farblose Fett. Weiße Schokolade besteht in der Regel zu 20 Prozent aus Kakaobutter, der Rest ist Milch und Zucker. Für Milchschokolade und dunkle Schokolade hingegen kommt die ungetrennte Kakaomasse zum Einsatz. Die wertvollen Stoffe, von denen ich gesprochen habe, sitzen leider nicht im Fett, sondern im Kakaopulver. Deshalb kann man also immer davon ausgehen, dass dunklere Schokoladensorten gesünder sind als weiße Schokolade. Vollmilchschokolade beinhaltet etwa 25 bis 30 Prozent Kakaomasse. Ab 50 bis 60 Prozent Kakaomasse handelt es sich um eine dunkle Schokolade. Das geht hoch bis zu 100 Prozent.

Je kürzer die Zutatenliste, desto besser ist das Produkt. Manche Chocolatiers geben neben 70 Prozent Kakaomasse nur noch Rohrzucker in die Schokolade. Das ist ein außerordentliches Qualitätsmerkmal, denn man schmeckt die Aromen der Kakaosorte heraus. Enthält die Schokolade nur diese beiden Zutaten, ist davon auszugehen, dass bei steigendem Kakoanteil der Zuckeranteil sinkt. Wer also großen Wert darauf legt, die gesündeste Form von Schokolade zu sich zu nehmen, merkt sich die Regel: Je dunkler, desto gesünder. Ich will aber auch darauf hinweisen, dass es bei Schokolade um Genuss geht, und Genuss ist für den Menschen immer gesund, wenn er maßvoll ist. Wenn Sie also lieber Vollmilchschokolade essen, als dunkle, dann tun sie das doch – solange es bei ein paar Stücken bleibt.«