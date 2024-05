Ist es okay, Erdbeeren aus Spanien zu kaufen?

Simon Schumacher ist Geschäftsführer und Sprecher des Verbandes Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e. V.:

»Pro Kilo erzeugter Erdbeeren benötigt man um die 200 bis 300 Liter Wasser. Das ist in einer Region, in der es viel regnet, kein Problem. Wir haben hier in den meisten Anbaugebieten in Deutschland zwischen 600 und 900 Liter Niederschläge pro Quadratmeter im Jahr, in Spanien liegen die Niederschläge bei um die 230 Liter. Gleichzeitig werden dort auf über 6000 Hektar Erdbeeren erzeugt. Um das Wasser hierfür zu gewährleisten, bedient man sich am Grundwasser. Nimmt man zu viel Süßwasser weg, dann fließt Salzwasser nach – eine verheerende Situation, denn Pflanzen sind sehr salzsensibel. Steigt der Salzgehalt zu stark an, dann kann es gut sein, dass man gar nichts mehr anbauen kann, auch keine Erdbeeren mehr. Der WWF geht inzwischen von mehreren 1000 illegalen Brunnen aus.

Dass Erdbeeren aus Deutschland teurer sind als spanische, liegt am Mindestlohn, der bei 12,41 Euro liegt. In Spanien liegt der bei unter sieben Euro, wobei es Berichte gibt, die in Frage stellen, dass der auch immer ausbezahlt wird und ob die Beschäftigung überhaupt legal ist. Das sind also die Problematiken, die wir haben, wenn wir frühe, günstige Erdbeeren aus Südeuropa haben wollen.

Das andere ist lediglich eine Geschmacksfrage: Ihnen ist vielleicht mal aufgefallen, dass spanische Erdbeeren oft viel wässriger schmecken, als deutsche. Wenn ich die Früchte über 1000 Kilometer hinweg transportieren muss, dann muss die Frucht sehr stabil sein, und es gibt Züchtungen, die große stabile Früchte hervorbringen, die vor der Reife geerntet werden können. Es gibt eine Korrelation zwischen Konsistenz und Aroma. Man kann sagen, je härter die Frucht, desto weniger typische Erdbeeraromen hat sie. Da bleibt dann der Geschmack auf der Strecke.

Also dann doch lieber die heimische Erdbeersaison abwarten: Die frühe Erdbeersaison beginnt im Südwesten Deutschlands gegen Ende April. Anfang bis Mitte Mai kommt dann die Freilandernte hinzu. Die Ernte im Norden Deutschlands beginnt leicht verzögert Mitte Mai.«