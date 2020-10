Anja Schwengel-Exner, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern:

»Das Loch im Griff von Pfannen und Kasserollen dient nicht nur zum Aufhängen, sondern auch als Kochlöffel-Halter: Bei vielen Modellen lässt sich darin ein Kochlöffel so einklemmen, dass der Kochlöffelkopf direkt über dem Gargut schwebt – und beim Kochen zum Beispiel Tomatensauce direkt in die Pfanne zurücktropft. Dieser Trick ist inbesondere in kleinen Küchen mit wenig Platz für Abstelltellerchen praktisch. Das ist auch hygienischer, als den Kochlöffel nach jedem Durchrühren in der Spüle oder auf der Arbeitsfläche abzustellen. Vor dem Pfannenkauf sollte man allerdings testen, ob der jeweilige Kochlöffel tatsächlich ins Loch passt, lang genug ist und im passenden Winkel absteht. Natürlich lässt sich eine hübsche Pfanne an dem Loch auch aufhängen, was sein ursprünglicher Zweck war: Früher hingen die Töpfe und Pfannen in vielen Haushalten über dem Herd, weil es kaum Platz für Küchenschränke gab. Solche Hängevorrichtungen mit vielen Haken sieht man heute vor allem in Großküchen – oder in alten Küchen im Museum.«