Darf man den Sohn über die eigene Corona-Impfung anlügen?

»Mein Sohn ist Corona-Leugner und Impfgegner. Er lebt in Belgrad, mein zweites Enkelkind kommt demnächst auf die Welt, ich möchte sie noch im Sommer besuchen. Ich bin zweimal geimpft. Mein Sohn weiß nur von meiner ersten Impfung. Er glaubt, durch die zweite Impfung würde ich mit Covid infiziert und wäre ansteckend. Er sagt, ich dürfe nicht kommen, wenn ich mich das zweite Mal impfen lasse. Was tun?« Katharina V. Regensburg

Es tut mir wahnsinnig leid für Sie, dass Ihr Sohn so absurde Dinge glaubt. Es ist wirklich dramatisch, was Corona in vielen Menschen wachgeküsst hat. So einen mittelalterlichen Hang zum Fantastischen, der sich meistens mit dem Umstand paart, dass die Betroffenen keine Zeitungen ­lesen, sondern ihre »Wahrheiten« aus dem Internet beziehen. Und da findet sich, je nach Suchverhalten, für jede Person das passend Pseudowissenschaftliche, an das sich dann individuell jeweils ganz leicht glauben lässt.

Um kurz persönlich zu werden: Ich habe als Kind lange geglaubt, dass ich fliegen kann. Um ehrlich zu sein, fühlte sich dieser Glaube wie ein geheimes Wissen an, kein bisschen nur wie Glauben, und meine Zauberkräfte verlor ich erst, als ich es einmal ausprobierte und, statt kühn von meinem Kinderschreibtisch zum Bett zu fliegen, wie ich es vorgehabt hatte, einfach nur, plumps, vom Schreibtisch sprang. Das war schade, aber es hat mich geheilt. Ich bin damit von diesem Glauben, wie man so sagt, abgefallen. Mit einem traurigen Plumps. Später erwischte ich den Weihnachtsmann dabei, wie er sich in unserer Garage umzog und in einen Freund meiner Eltern verwandelte. Ein kurzer, wütender Schmerz. Und noch später trat ich, weil ich an irrationales Glauben nicht mehr glauben mochte, aus der Kirche aus.

Aber zurück in die Gegenwart: Sie werden mit der Wahrheit bei Ihrem Sohn nichts gewinnen können. Er steckt noch ganz tief im Zustand des Glaubens drin. Wenn Sie Ihre Enkel gern sehen wollen – und da Sie zweimal geimpft sind, spricht ja nichts dagegen –, sind Sie gezwungen zu lügen. Es ist aber keine böse Lüge, sondern eine, die Ihren Enkeln ermöglicht, ihre Großmutter zu erleben. Und Ihnen, Ihre Enkel zu umarmen. Manchmal gibt es Wichtigeres als die Wahrheit. Eine schöne Zeit in Belgrad und alles Gute für Sie!