Kann man auf zwei Hochzeiten tanzen?

»Mein Freund und ich sind dieses Jahr am selben Tag auf zwei Hochzeiten eingeladen. Eine gute Freundin und ehemalige Kommilitonin von ihm feiert ihre kirchliche Hochzeit in Braunschweig, eine gute Freundin aus Schulzeiten von mir feiert ihre standesamtliche Hochzeit in Weimar. Die Freundin aus Braunschweig hat zuerst das ›Save the Date‹ verschickt, die Freundin aus Weimar zuerst die Einladung. Wir wären natürlich gerne bei beiden Hochzeiten dabei. Wie sollen wir uns verhalten? Aufteilen wollen wir uns eigentlich nicht.« Kevin W., Mannheim

Leider fehlen Informationen. Etwa die, um wie viel Uhr die jeweiligen Feierlichkeiten beginnen. Eventuell können Sie bei beiden erscheinen. Von Braunschweig nach Weimar sind es knapp drei Stunden mit der Bahn, von Weimar nach Braunschweig auch nicht länger. Dann könnte man am Vormittag pünktlich im Standesamt sein und etwa zum Nachmittagstee bei der anderen Runde reinschneien. Mag zwar ein bisschen stressig sein, dafür aber lustig. Dann: Ich verstehe schon, dass Sie sich nicht gerne von Ihrem Freund trennen, wann aber läge es näher als bei diesem Dilemma? Zwei Hochzeiten gleichzeitig, bei denen zwei Personen jeweils nur mit einer der Hochzeitsgesellschaften verbunden sind. In dem Fall würde ich also, einfach um den Tag zu retten, eine Ausnahme machen und Sie beide alleine losschicken. Ist eh manchmal gut, dann hat man sich hinterher richtig was zu erzählen. Nein? Wollen Sie etwa, dass ich Ihnen die Entscheidung abnehme?

Okay. Ihre Verantwortung. Im Rennen sind eine ehemalige Kommilitonin gegen eine ehemalige Schulfreundin. Da würde ich sagen: Studium sticht Schule, weil ­frischer und freiwilligere Wahl. (Andere würden sagen, Schule sticht Studium, weil man sich schon so lange kennt. Ja, gut, aber gefragt sind gerade klare Entschei­dungen.) Dann: Kirche gegen Standesamt. Da wäre ich klar für Standesamt. Obwohl. Nein, ich bleibe dabei. So. Hiermit ist eine Patt-Situation entstanden. Es entscheidet jetzt also Weimar oder Braunschweig. Und hier entscheide ich für Weimar. Einfach nur so.

Jetzt muss ich kurz überlegen, was das bedeutet. Das bedeutet, Sie und Ihr Freund fahren zu Ihrer Freundin nach Weimar. Oder Sie schaffen beide Städte. Oder aber Sie teilen sich auf, Sie können sich ja manchmal anrufen oder ein Foto schicken und machen auf diese Weise beide Freundinnen an deren großem Tag glücklich.