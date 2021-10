Das gefährliche Pisten-Virus

»Meine Freundinnen und ich möchten endlich wieder gemeinsam Skiurlaub machen. Wir wären zu sechst. Gestern habe ich erfahren, dass vier von uns nicht geimpft sind. Ich bin entsetzt und weiß nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Ich will auf keinen Fall langjährige Freundschaften gefährden, indem ich eine Grundsatzdiskussion anrege, jedoch will ich auch nicht so tun, als wäre mir das gleichgültig. Wie verhalte ich mich?« Anonym

Der berühmte Riss durch unsere Gesellschaft, jetzt geht er ausgerechnet genau durch Ihre Skiurlaubsgruppe. Beziehungsweise nicht einmal genau, Sie sind ja zusammen mit der anderen Geimpften in der Minderheit. Leider werden Sie Ihre vier Freundinnen nicht umstimmen können. Wenn doch, dann herzlichen Glückwunsch und der Vorschlag, dass Sie vielleicht für ein politisches Amt kandidieren. Ich würde mich sehr freuen, nicht recht zu behalten. Je mehr Menschen geimpft sind, desto schneller ist Corona kein Thema mehr, und wir können die Masken endlich wegpacken und über interessantere Sachen reden als 2G oder 3G.

Aber wir sind uns ja einig. Ich fürchte, was Ihre ungeimpften Freundinnen angeht, können Sie nichts machen. Nicht jeder versteht offenbar, was das bedeutet: Pandemie. Was Rücksicht ist, Verantwortung oder so etwas Kompliziertes wie »Risiko­patient«. Nicht allen scheint die geistige Elastizität gegeben, von sich selbst und der eigenen Befindlichkeit abzusehen und etwa den Gedanken zuzulassen, dass man sich auch impft, um die Gemeinschaft nicht zu gefährden oder jedenfalls in weitaus geringerem Ausmaß. Denn auch wenn man selbst, knock on wood, keinen schweren Verlauf zu erwarten hätte und einem Corona deshalb ein bisschen egal ist, könnte man versehentlich jemanden anstecken, der etwa eine Vorerkrankung hat. Es mag gute Gründe für eine Impfverweigerung geben, ich kenne sie aber nicht. Dieses ganze Freiheitsgebrüll beginnt ja, lächerlich zu werden, wo man mit dem Beharren auf seiner individuellen Freiheit das Leben anderer gefährdet.

Sollen Sie also eine Grundsatzdiskussion führen? Dagegen spricht nur, dass sie nichts bringen wird. Die eigentliche Entscheidung müssen Sie schon vor Ihrem Urlaub getroffen haben. Fühlen Sie sich derzeit in dieser Gruppe wohl? Wenn nicht, stehen Sie für sich ein und fahren Sie nicht mit.