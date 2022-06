Auf königlicher Durchreise

Ein sandfarbenes Schlösschen, mit einem Glockenturm auf dem Dach. Es ist umsäumt von pinkfarbenen Hortensien und eingebettet in einen Garten mit Seerosenteich. Wer das »Château de la Ruche« beschreibt, klingt, als läse er aus einem Bilderbuch. Es befindet sich irgendwo im Nirgendwo in der Nähe von Le Mans am Rande des Loire-Tals. Die meisten Gäste machen hier nur einen Zwischenstopp auf der Durchreise – dabei ist auch die Umgebung des Hotels märchenhaft.

Erst mal die Schuhe ausziehen und barfuß übers Gras laufen. Es duftet nach Sommerwald, Schmetterlinge drehen ihre Loopings. Auf der Hotelterrasse serviert Tim Jones einen Aperitif, und auf Wunsch folgt ein köstliches Drei-Gänge-Menü, gekocht von Tims Frau Rebecca. Den beiden gehört dieses Hotel.

Nicht weit von dieser hübschen Suite entfernt liegt die Stadt Le Mans. Dort kann man eine Kathedrale und eine römische Stadtmauer besichtigen – und an gleich zwei Flüssen spazieren gehen. Foto: Château de la Ruche

Es ist erst ein paar Jahre her, dass auch die Eigentümer selbst dieses kleine Juwel aus dem 18. Jahrhundert entdeckt und von Grund auf renoviert haben. Ihr Leben in Stamford, England, haben sie dafür aufgegeben, zwei Kinder, einen Hund und vier Katzen haben sie mitgebracht. Einen Teil des Schlosses bewohnt nun die Familie, im anderen liegen das Kamin- und Frühstückszimmer und die drei Suiten.

Am nächsten Morgen, während man noch im Halbschlaf träumt, wie es wohl wäre, so ein Schlösschen zu besitzen, riecht man schon Croissants und frischen Kaffee. Ach ja, solche Orte sind selten. Und so kommen viele, die einmal da waren, immer wieder.

Château de la Ruche, 72290 Teillé, Frankreich, Tel. 0033/6 35 55 10 50, ­DZ mit Frühstück ab 225 Euro/Nacht.