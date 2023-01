In der griechischen Mythologie gibt es die Geschichte eines goldenen Hundes. Sein Name war Lailaps, das bedeutet: Sturmwind. Er soll Zeus, als der noch ein Baby war, beschützt haben. Wie es sich für einen Hund aus einer griechischen Sage gehört, war Lailaps unsterblich. Und so erlebte er 2010, als Griechenland in der Krise steckte, eine Wiederkehr: Ein Hund mit dreckigem, aber ebenfalls goldenem Fell führte in Athen die Proteste gegen die Sparmaßnahmen an. Diesmal wurde er Loukanikos genannt. Er stellte sich vor die Demonstrierenden, kläffte die Polizisten an und wurde zur Ikone. Unweit des »Plateia Iroon«, des Heldenplatzes im hippen Stadtteil Psirri, bekam der Straßenhund ein Denkmal gemalt. Seitdem wird die Ecke, an der das Graffiti des Hundes zu sehen ist, die Loukanikos-Ecke genannt, deren Besuch Pflicht jeder Streetart-Tour ist.

Gegenüber liegt das »City Circus«. Das Designhostel wurde 2012 eröffnet, ein Jahr, nachdem das Magazin Time den »Riot Dog« zu einer der einflussreichsten Personen kürte. Die Gäste können zwischen Schlafsälen mit Etagenbetten und Doppelzimmern wählen. Die Räume sind schlicht, aber stilvoll mit Vintage-Elementen eingerichtet. In der Lobby treffen Backpacker und Familien aufeinander. Montags und dienstags gibt es ein kostenloses Glas Wein, bei schlechtem Wetter Filmabende mit Popcorn. Es ist aber ratsam, nicht zu versacken, sondern vor die Tür zu gehen, denn da warten das Gewusel, das Athener Nachtleben und die nächste Streetart-Tour.

Zum Hostel gehört auch ein Café: Im »Zampanó« gibt es zum Frühstück Avocado-Sauerteigtoast, Pancakes mit Ahornsirup und Flat White.

City Circus

Sarri 16

Athen 105 53

Tel. 0030/2130/23 72 44

DZ ab 70 Euro/Nacht ohne Frühstück