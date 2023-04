Inselidyll mit Bergblick

Die Stille entschädigt für den Trubel. Tagsüber drehen Tagestouristen aus aller Welt ihre 1,4 Kilometer lange Runde auf der winzigen Fraueninsel, aber abends, wenn die letzte Fähre abgelegt hat, bleiben die 300 Einwohner dieses oberbayerischen Idylls weitgehend ­unter sich. Autos gibt es nicht, ebenso wenig moderne Bausünden, auch deswegen behaupten viele, auf der Insel bleibe die Zeit stehen. Glücklich, wer sich ein Zimmer auf der Insel nimmt, mit Sauna, nach der man in den See springen kann – so wie beim »Hoixl«, das einmal ein Fischerhäuschen war.



Jetzt verbergen sich hinter der Bauernhausfassade vier Urlaubswohnungen auf Boutiquehotel-Niveau darin, mit Wärmepumpe, großen Wohnküchen mit Kamin, Bädern für jedes Schlafzimmer und eben der Sauna am See. Hoixl ist der alte Flurname, der aus Zeiten stammt, als es auf der Insel noch keine Flurnummern gab. Das »Hoixl Gütl« – bayerisch für kleines Gut – liegt zwischen zwei Fischerhäusern mit eigener Liegewiese am Bootssteg, mit Abendsonne und Blick auf die unbewohnte Krautinsel, Herrenchiemsee mit einem Märchenschloss Ludwigs und dahinter die Berge. In der Gartensuite gibt es ein zusätzliches Stockbett für Kinder, auch für größere.

Die Gartensuite kann man mit der ganzen Familie besuchen, denn es gibt dort auch Stockbetten für größere Kinder. Foto: Westend61/Getty Images

Die Hauptsaisonpreise beginnen dieses Jahr erst Anfang Juli. In der Nebensaison ab September kehrt dann wieder Stille ein, die ­allein durch Gänse- und Entengeschnatter durchbrochen wird. Manchmal glaubt man, einen Elefanten zu ­hören, aber es ist ein Metallbootsrumpf, der am Steg schubbert.

Hoixl Gütl

83256 Frauenchiemsee 33

Tel. 08054/903 66 (bei Bianca Wolff)

Größere Suiten mit 2 DZ für 4 bis 6 Personen ab 324 Euro pro Nacht, kleinere ab 248 bei drei Nächten Mindestaufenthalt

­Barrierefrei möglich.