Hier muss man einfach nett zueinander sein

Das Leben mit Kindern ist ja auf viele Arten ein Geschenk. Aber das Schönste ist einfach, was sie so von sich geben und wie unnachahmlich treffend das manchmal ist. Man hatte vielleicht sogar den gleichen Gedanken, aber wusste nicht, wie man so etwas irgendwie Einfaches, aber Wahres sagen solle. Dann sagen sie es. Etwa nach der Ankunft in Italien, nach einem Eis, einem Spaziergang, dem Kauf einiger Kekse und einer Flasche Wasser im Supermarkt, nach dem Plausch mit der Kassiererin, mit anderen Touristen, dem Busfahrer und einem Bademeister: »Alle sind so nett hier.« Und genau so war es.

Sogar die anderen Deutschen waren nett, alle waren nett zueinander, alle trugen an den vorgeschriebenen Stellen ihre Masken mit einem Lächeln darunter – es war echt so –, alle schlossen beim Spritz-Trinken die Augen, alle jauchzten, wenn sie aus dem Pool auftauchten oder morgens auf die Terrasse traten und in die Berge blickten, alle posierten für die Fotografin, die herumging, um die verschiedenen Tischgesellschaften abzulichten.

Absolute Leichtigkeit nach dem Lockdown und riesige Erleichterung nach akuter Urlaubssehnsucht. Als sei hier und heute synchron alles abgefallen. Wir waren dabei. Und auf die Gefahr hin, kompletten Irrsinn zu reden, habe ich dann gesagt, was mir auf der Zunge lag: »Das ist oft so in Italien.« Und dann haben wir einfach eine Weile nichts mehr gesagt, weil alles Wahre gesagt war.

Foto: mauritius images/Adriana Stampfl/Alamy

La Maiena Meran Resort

Nörderstr. 15

39020 Marling, Italien.

Tel. 0039/­0473/4 4 70 00, DZ inkl. Frühstück je nach Saison ab ­320 Euro/Nacht.