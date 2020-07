Wie gemacht für Esel und für Menschen

Das portugiesische »burro« heißt »Esel« – und »dumm«. Aber wer ein paar Tage im »Burro Ville«, dem Dorf der Esel, verbracht hat, weiß, dass Esel schlau sind. Die Tiere kennen die schönsten Wege durch die Hügel oberhalb der Hafenstadt Portimão, und sie sind so angenehm neugierige und gutmütige (deswegen ja das Klischee) Spazierbegleiter, dass es nicht stört (schon gar nicht die Kinder, die reiten dürfen), dass alles etwas länger dauert. Die besonders wuschelige Rasse hier heißt Mirandesa, lange war sie vom Aussterben bedroht. Das »Burro Ville« hat viel für ihren Schutz getan, und alles andere als dumm war es auch, zur Eselherberge noch eine für Menschen zu bauen. In den sieben ebenerdigen, wunderbar luftigen, traditionell und doch modern gestalteten Apartments (für bis zu vier oder sechs Personen), die um einen Pool gebaut sind, macht man nicht Urlaub auf dem Bauernhof, sondern neben einem.

Das größtenteils selbst gemachte Frühstück bekommt man am Abend vorher und stellt es in den Kühlschrank. Die anderen Gäste trifft man auf der großen Wiese vor seiner Terrasse, kann aber auch seine Ruhe haben – von der drei Kilometer entfernten Motorsport-Rennstrecke war während dieses Aufenthalts nichts zu hören. Wie es ohnehin ein Segen ist, einige der besten Strände der eher überfüllten Algarve in zwanzig Autominuten zu erreichen und nach Sonnenuntergang wieder in die Einöde zu entfliehen. Wenn man die Touristen sieht, die da unten in ihren Hotels bleiben müssen, denkt man: Wenn ihr nur wüsstet, ihr Esel! Äh, nein: Ihr Kamele!

Burro Ville

Sítio do Descampadinho, CP 515Z – Mexilhoeira Grande

8500-163 Portimão

Portugal

Tel. 00351/915/34 99 70

DZ mit Frühstück ab 117 Euro.