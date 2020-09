Wo hippe Gäste zusammen mit dem Dorfältesten trinken

Es ist das letzte Haus im Dorf, fernab der Hauptstraßen, das mit dem besten, unverstellten Blick auf das Panorama aus Karwendel und Zugspitze. Steffen Werner, Mitbetreiber des Münchner Designhotels »The Flushing ­Meadows« mit Zweitwohnsitz am nahe gelegenen Walchensee, hat es vor Kurzem übernommen, um irgendwann vielleicht darin gehobene Ferienwohnungen einzurichten. Bis es so weit ist, hat er aus der ehemaligen, etwas altbackenen Alpenpen­sion ein schlichtes, schickes Pop-up-Hotel für ein jüngeres Publikum gemacht mit familiärer Atmosphäre; (was Dorfälteste und Wanderer nicht davon abhält, auf der Sonnenterrasse zu eleganter Loungemusik ein Bierchen zu trinken).

Auf der angrenzenden Kuhweide steht nun eine Außendusche mit Holzliegefläche, in der alten Scheune wird Yoga und Sport angeboten, Kinder tollen durch knarzende Treppenhäuser, und im Panoramacafé gibt es neben Frühstück und kleinen Snacks (aus lokaler Produktion) auch Cocktails und Bio-Limonaden. Den acht Zimmern, alle mit Balkon und Premiumblick, wurde etwas dezentes Großstadtdesign verpasst (Lampen, Teppich, Vorhänge, poppige Farben), was einen interessanten Kontrast zu den rustikalen Bauernmöbeln ergibt. Im Sommer kann man in 20 Minuten zum glasklaren, von wogendem Schilf umgebenen Barmsee spazieren, im Herbst durch die goldenen Wälder des Isarwinkels wandern. Und im Winter? Können Gruppen das Haus buchen für Feiern und Veranstaltungen oder zum Skifahren. Eine wunderschöne Langlaufloipe führt direkt am Anwesen vorbei.

The Flushing Meadows Camp

Otenwanger Weg 4

82499 Wallgau

Tel. 08825/92 15-8 96

DZ ab 125 Euro