Boutique-Alm mit Jodelfaktor

Es ist ein relativ gutes Zeichen, wenn auf dem Parkplatz der Hotelalm ein hochzeitlich geschmücktes Allradauto steht. Denn das bedeutet ja immerhin, dass dieser Ort den akribischen Ansprüchen junger Menschen an ihrem wichtigsten Tag genügt. Anders gesagt: Es muss hier höllisch instagramtauglich sein.

Die frisch herausgeputzte »Jufenalm« im Salzburger Land erfüllt dieses Prädikat heute tatsächlich mit Bravour, zwei Dinge sind dabei hilfreich. Zum einen die sagenhafte Alleinlage auf einem Naturbalkon mit Blick in die weite Bergarena des Steinernen Meers. Bei einem Schritt aus der Tür bewegt man sich hier oben immer gleich in extrem jodeltauglichem Gebiet. Zum zweiten hat die nette Gastgeberfamilie diesen hohen Jodelfaktor bei der Renovierung der Zimmer und des Wellnessbereichs sehr verträglich abgefedert und mit einem gemütlichen Bohème-Chic vermischt.

Entstanden ist so eine echte Boutique-Alm, bestens geeignet für Menschen, die nichts mit Eispickel und Schneeschuhwandern am Hut haben. Soll’s ja auch noch geben. Die finden hier sehr gute Plätze für den passiven Berggenuss – in der Spiegelglassauna etwa, wo man alles draußen sieht, aber von den eifrigen Schneeschuhwanderern nicht gesehen wird. Außerdem kann man sehr bequem direkt von der Jufenkapelle (Achtung, kreuzende Brautpaare!) über die malerisch beleuchtete Rodelbahn bis zum Ortsende von Maria Alm abfahren. Keine Sorge, ein Schnee-Traktor ist beim Wiederaufstieg behilflich.

»Jufenalm«

Jufen 10

5761 Maria Alm, Österreich

Tel. 0043/6584/71 52

DZ ab 200 Euro inkl. Frühstück