Wellness in der Jugendherberge

Jugendherberge – denken Sie da auch an Hagebuttentee und Graubrot mit Margarine? In den vergangenen Jahren hat sich aber einiges getan in Sachen Jugendherbergs­kultur, und gerade in der Schweiz sollte man vor jeder Hotelbuchung erst mal die örtliche Jugendherberge auskundschaften. Das gilt auch für Laax im Kanton Graubünden.

Dass die dortige Jugendherberge mehr sein will als ein Ausflugsziel für Schulklassen, sagt schon ihr Name: »Wellness Hostel 3000«. Drinnen: Vollholztreppe in Eiche, eine Lounge mit Designer­möbeln, vom Herbergsleiter entworfene Bettwäsche. Da sieht alles nach Eleganz und Qualität aus, ob im Sechsbett-, Familien- oder Doppelzimmer, wenn auch zu recht veritablen Schweizer Jugendherbergspreisen.

Nach Laax kommen die meisten Gäste zum Skifahren oder Snowboarden. Man sollte aber auch genug Zeit für den Wellnessbereich in der unteren Etage einplanen: Finnische und Bio-Kräutersauna, ein Dampfbad, das den Namen verdient, ein Heißbecken (40 Grad), ein Kältebecken (vier Grad), Ruhe­räume, Tee, Peeling, Massagen. Alles auf wirklich hohem Niveau, dabei handelt es sich hier eigentlich um die öffentliche Badeanstalt des Dorfes, die Jugendherberge thront nur obenauf.

Nach einem Tag auf der Piste kann man hier am Abend im Wellnessbereich entspannen. Foto: mauritius images/Robert Büchel/Alamy

Nach dem Saunieren kann man den Schlittschuhläufern auf dem See zuschauen oder direkt zum Abendessen übergehen: bündnerisch, lecker, oft vegetarisch. Sein Geschirr abräumen und die Betten abziehen muss man aber wie in jeder anderen Jugendherberge selbst.

Wellness Hostel 3000

Via Grava 45

7031 Laax, Schweiz, Tel. 0041/81/920 81 10

DZ ab 140 Euro inkl. Frühstück