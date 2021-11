Wechselspiel

Zu den eher unangenehmen Regelmäßigkeiten des mobilen Lebens gehört das Wechseln der Reifen. Zweimal im Jahr rollt man dafür zu einer entsprechenden Service-Station und erlebt dort nicht selten eine passiv-demütigende Behandlung – ganz ähnlich wie beim Fahrradhändler, wenn man mit einem platten Reifen ankommt. Die Jungs vor Ort legen immer einen Blick auf, in dem sehr deutlich die Fragen stehen: Alter, warum machste das nicht selbst? Und: Willste nicht mal deine Felgen putzen? Wie zum Beweis brauchen sie dann nur drei Minuten für vier Reifen. Drei Minuten, in denen man als überzüchteter Stadtmann danebensteht und bei jedem Pfiff des Druckluftschraubers ängstlich zusammenschreckt. Aber ist eben so, als Mann muss man manchmal diese Woody-Allen-Rolle einnehmen, ob man will oder nicht. Frauen bekommen diese stumme Handwerker-Rüge eher nicht ab. Schon gar nicht, wenn sie mit Diamanthandtasche aus dem Auto steigen. Dann gibt es vielleicht auch Blicke, aber die Felgen sind plötzlich allen egal.