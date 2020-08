Auch ohne Corona ist es nicht mehr so leicht, in eine Bar zu gehen und schnell etwas zu trinken zu bestellen. Denn davor wird man heute oft in ein Kreuzverhör verwickelt, in dem man auf detaillierte Nachfragen des Barkeepers eine Antwort wissen sollte. Sonst wirkt man wie jemand, der einfach so in eine Bar kommt und dem alles egal ist. Klingt ja auch toll, was mittlerweile etwa in einem Gin and Tonic alles an Accessoires möglich ist. Diverse Tonics und noch mehr Gins, dazu Koriandersamen, Rosenblüten und Wacholderbeeren, Gurke und Rosmarinzweig. Wer kann da schon Nein sagen? Die kleine Gewürzbowle macht auch richtig Eindruck am Tisch. Aber beim ersten Schluck fällt einem wieder ein, was das Problem mit solchem Treibgut im Glas ist: Es nervt, noch bevor es irgendeinen Geschmack abgeben kann. Man will manchmal keine Nelke im Mundwinkel haben! Bleiben wir also dabei: Rosmarin gehört auf den Balkon, hübsche Accessoires in die Schmuckschatulle und das Tonic umstandslos auf den Gin. Okay?