Ihr Blick, wenn man Sie »Spielerfrau« nennt, Cathy Hummels?

Geboren 31. Januar 1988 in Dachau

Beruf Influencerin, Moderatorin, Unternehmerin

Ausbildung Studium Wirtschaftswissenschaften an der TU Dortmund

Status Blitzlichtgewitter

Sie sei die »Fettnäpfchen-Queen«, schrieb Cathy Hummels mal auf Instagram, als sie sich erneut für einen Post entschuldigen musste. Denn oft meint sie es gut, aber macht es nicht ganz richtig. Ihr Kochbuch für Kinder bewarb sie mit etwas zu freizügigen Bildern; als sie Depressionen thematisieren wollte, teilte sie Fotos eines Wellnesstrips nach Griechenland und pries die wohltuenden Sonnenstrahlen. Die Deutsche Depressionsliga beschwerte sich, sie löschte den Beitrag. Andere dagegen finden toll, wie nahbar sie sich zeigt, etwa wenn sie erklärt, warum sie das Gesicht ihres Sohnes nicht mehr auf Social Media teilen will. Bekannt geworden ist sie als Freundin des Fußballers Mats Hummels, dauerstrahlend auf Tribünen und roten Teppichen. 2007 lernte sie ihn bei einem Schönheitswettbewerb kennen, er saß in der Jury, ­Cathy Hummels, damals noch Fischer, wurde zur »Miss FC Bayern« gekürt. 2015 heirateten sie, vor zwei Jahren ließen sie sich scheiden, mit dem gemeinsamen Sohn lebt Cathy Hummels in München. Den Nach-namen hat sie behalten, den Stempel »Spielerfrau« will sie abschütteln. Sie veröffentlichte das Buch Mein Umweg zum Glück, ein Bestseller, für ihre Moderation der Sendung Kampf der Realitystars (Staffel 5, seit 10. April) erhielt sie 2022 den Deutschen Fernsehpreis. Zeigt: Sie kann Fehltritte, Entschuldigungen, aber auch einiges anderes.