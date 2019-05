Geboren 21. November 1996 in Hamm

Beruf Studentin der Wirtschaftspsychologie an der Ruhr-Universität Bochum

Ausbildung Abitur

Status Gewinnend

Am Tag nach dem bisher größten Erfolg ihrer Karriere stand Gina Lückenkemper auf einer Bühne auf dem Breitscheidplatz in Berlin vor Tausenden Zuschauern und sollte tanzen. Der Moderator der Siegerfeier, Cherno Jobatey, hatte eigentlich das Publikum dazu aufgefordert, einen »Ehrentanz« für die Leichtathletin aufzuführen, aber natürlich war es auch eine Einladung an sie. Eine Band spielte die Melodie von Rapper’s Delight, Jobatey stolperte den Text ins Mikrofon: »The Hip Hop, the Hiphipihop …« Am nächsten Tag war er seinen Job los, sein Programm gefiel nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Gina Lückenkemper tanzte so lässig, dass man die übrige Performance auf der Bühne vergaß. Am Tag zuvor war sie 100 Meter in 10,98 Sekunden gesprintet: EM-Silber 2018. Lückenkemper soll nicht nur Medaillen gewinnen, sondern der deutschen Leichtathletik neuen Glanz verleihen. »Es ist kein großer Aufwand für mich, mal eben in eine Kamera zu lächeln«, sagte die 22-Jährige, die schon Junioren-Europameisterin über 200 Meter war, in einem Inter­view. Der frühere Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbands, Clemens Prokop, nannte sie »ein Geschenk des Himmels«. Am 16. Juni startet sie zum ersten Einzelwettbewerb dieser Saison, der Diamond League in Marokko.