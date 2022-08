Ein Trikot mit Druck im Nacken

Feiernde Premierministerinnen, der junge Winnetou, Meghan Markles großes Interview am 25. Todestag von Prinzessin Diana – worüber könnte man sich dieser Tage denn noch so aufregen? Ahhhh, Fußball natürlich. Am Montag hat der DFB das neue WM-Trikots für Katar vorgestellt. Das erste Mal gibt es ein einheitliches Design für die Männer- und Frauen-Nationalmannschaft: weiß mit einem dicken schwarzen Längs-Streifen vorn, aber die Bild fand sofort den Fehler. »Das geht ja gut los!«, hieß es in der ersten Analyse zu »unserem Trikot«. In der teureren »Authentic Version« – das ist die Materialvariante, die auch die Nationalspieler tragen – ist hinten im Nacken noch »Die Mannschaft« eingestickt. »Fataler Fehler«, fand der Focus. »Mega-Panne«, urteilte der Blick. Schließlich sollte der Slogan doch eigentlich abgeschafft werden. Wie bitte soll man mit so einer Altlast auf den Schultern Weltmeister werden? Passt denn außer »uns« eigentlich keiner auf?

Bevor sich alle weiter echauffieren: Im Juli wurde zwar angekündigt, dass der umstrittene Marketing-Slogan »Die Mannschaft« abgeschafft wird – aber erst nach der WM in Katar. Daraus ergeben sich gleich noch zwei weitere Aufreger-Themen: Warum kündigt man einen Abschied an, der dann auf Raten erfolgt? Es ist ja nicht so, dass hier erst noch S-Bahn-Trassen verlegt werden müssten oder ein Nachfolger gesucht wird. Aber offensichtlich sind eben die »Mannschafts«-Tassen schon bedruckt, der Flieger angemalt, die Spielanalyse-Phrasen einstudiert. Davon soll nichts in die Tonne wandern, jeglicher Kritik aber schon mal der Wüstenwind aus den Segeln genommen werden.

Am Samstag wird die Nationalmannschaft der Frauen erstmals die neuen Trikots tragen – beim WM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei. Foto: adidas

Aber was genau ist eigentlich so schlimm an diesem Claim, den Oliver Bierhoff erfunden hat? (Oder eingedeutscht hat, die Franzosen sagen bekanntlich schon lange »La Mannschaft«.) Bei den Fans soll er immer wieder als zu kommerziell in der Kritik gestanden haben, was wirklich rührend ist, weil »unser« Fußball im Jahr 2022 ja ansonsten ein Sammelbecken von Tugendhaftigkeit, Altruismus und Wohltätigkeit ist. Deshalb kosten die Fan-Trikots nur 90 Euro, weil hier kein Cent Profit gemacht wird. Deshalb finden seit dem 222-Millionen-Transfer von Neymar zu PSG Kinder alle Summen unter 50 Millionen geradezu lächerlich. Da ist ein Marketing-Slogan noch das geringste Problem.

DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke hingegen sagte, er fände die Bezeichnung »respektlos gegenüber allen anderen erfolgreichen Mannschaften«. Da ist natürlich etwas dran. Zumal in der jüngeren Vergangenheit ja tatsächlich häufiger andere Mannschaften erfolgreich waren und ein Demonstrativpronomen »DIE« da nicht mehr so richtig passt. Andererseits soll laut Umfragen der Slogan im Ausland durchweg positiv konnotiert sein und für »Teamgeist und Erfolg« stehen. Vielleicht sind die Deutschen hier doch eine Spur zu pseudo-selbstkritisch. Wenn die Spanier ihre Auswahl »La Roja« nennen und die Franzosen »Les Bleus«, bliebe für die Deutschen ja noch die »Weiß-Schwarzen«. Das ist ganz sicher weniger problematisch.

Richtig, das Design, das geht in all der Aufregung vollkommen unter. Allerdings ist der Entwurf diesmal wirklich nicht besonders aufregend. Ein einzelner dicker schwarzer Streifen, der vor allem an eine Reifenspur erinnert. Dahinter steckt laut Adidas eine Hommage an das allererste Deutschland-Trikot von 1908. Serge Gnabry wird mit den Worten zitiert: »Mir gefällt das neue Heimtrikot sehr gut. (…) Es wird eine Ehre sein, in diesem Trikot für Deutschland bei der WM zu spielen.« Was man halt so sagt, wenn man beim Ausrüster und dem DFB in der Pflicht steht.

Dürfen wir uns, natürlich erst nach der WM, mal eine Sammlung an ehrlichen Trikot-Bekenntnissen wünschen? Einen Sergio Busquets, der motzt: »Eigentlich haben wir bei der EM 2016 nur wegen des ausgekotzte-Paella-Designs verloren.« Einen Giorgio Chiellini, der erklärt: »Dieses Krägelchen letztes Jahr war so peinlich adrett, dass wir unbedingt gewinnen mussten.« Einen Xherdan Shaqiri, der gesteht: »Ich habe bei jeder Grätsche Angst gehabt, dass dieses Billo-Leibchen wieder reißt.«

Übrigens ist das Zweit-Trikot der Deutschen zufällig wieder Rot-Schwarz – so wie beim WM-Sieg 2014.

Serge Gnabry findet das neue Trikot »sehr gut«, was auch sonst. Foto: adidas

Typischer Instagram-Kommentar: »Wetten, dass wenn wir die WM gewinnen, sich kein Mensch mehr über ›Die Mannschaft‹ aufregt?«

Das sagt Lothar, basta, Matthäus: »Die Mannschaft muss weg!«

Besserer Slogan, wenn es nach dem Rapper Pajel geht: #sowiewir