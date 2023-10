Alles Käse

»Die neuen Walnüsse sind da. Für diesen Salat sollte man frische Nüsse verwenden, die eine Weile an einem luftigen Ort trocknen konnten. Die weiße Haut auf den Kernen wird dann hellbraun und verliert ihre extreme Bitternis. Eine feine Bitternote ist willkommen, dafür sorgt der Radicchio.«

Käsesalat mit Walnuss und Birne

Zutaten: Für 4 Personen 300 g Comté oder Gruyère Comté, Gruyère, Bergkäse

1 große Birne Birne

1/2 Radicchio

5 Stängel Dill

1 kleine rote Zwiebel rote Zwiebel, Zwiebel

10 Walnüsse Walnuss 4 EL Apfelessig Apfelessig, Essig

1 EL Honig

3 EL Crème fraîche Crème fraîche, Schmand

2 EL Walnusskernöl oder mildes Olivenöl Öl, Walnusskernöl, Olivenöl

Salz

Pfeffer

Käse in möglichst feine Streifen schneiden (Julienne). Birne waschen, entkernen und ebenfalls in feine Scheiben schneiden. Die Birne sollte reif und süß, aber nicht zu weich sein. Radicchio waschen und in feine Streifen schneiden. Dill grob hacken. Zwiebel in feine Ringe schneiden. Walnüsse knacken, Kerne grob hacken.

Für das Dressing Essig, Salz und Pfeffer mit Honig verrühren. Crème fraîche und zum Schluss Öl hinzufügen. Dressing gut mit Käse, Birne und Radicchio mischen und alles sofort mit geröstetem Brot servieren.