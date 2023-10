Die viel bessere Margarine

»Auch wer alles meidet, was von Tieren stammt, hat wohl mal Lust auf ein Brot oder eine Brezel mit Butter. Dabei will ich niemanden den industriellen Emulgatoren und Stabilisatoren überlassen. Wer seine Butter selbst macht, weiß, was drin ist.«

Vegane Butter mit Kakaobutter

50 g Kakaobutter

3 Handvoll Eiswürfel

100 g Olivenöl

100 g Rapsöl (alternativ: anderes Pflanzenöl)

1/2 TL Salz

1/2 Bio-Zitrone (Abrieb)

5 Pfefferkörner (gemörsert)

5 g Petersilie

3 g Rosmarin

3 g Thymian

1 TL mittelscharfer Senf

1 TL gehackte Kapern

1 TL helle Miso-Paste

2 Knoblauchzehen (sehr fein geschnitten, schon in der Kakaobutter erwärmt)

10 g Bärlauch (fein gehackt)

In einem Töpfchen Kakaobutter bei kleiner Hitze zum Schmelzen bringen. In einen anderen Topf drei Handvoll Eiswürfel geben und eine kleinere Rührschüssel (Metall ist sinnvoller als Plastik, es leitet die Kälte besser) hineinstellen.

Beide Öle, Salz und geschmolzene Kakaobutter in die Rührschüssel geben. Mit ­einem Teigschaber umrühren. Durch die Kälte erhärtet die Butter langsam, die Masse bekommt die Konsistenz von flüssigem Honig. Sanft weiterrühren, bis sie fest wird, das kann 10 Minuten dauern.

Danach die Butter mit dem Handrühr­gerät ca. 30 Sekunden aufschlagen, dann ist sie fertig (sie sollte wie cremiges Vanilleeis aussehen).

Butter in Gläser füllen, diese zuschrauben. Steht die Butter lange im Kühlschrank, ein paar Minuten vor dem Verwenden herausnehmen.

Auf dieser Basis lassen sich alle möglichen Varianten erstellen, indem man verschiedene Zutaten (siehe oben) hinzufügt.