Die Booster-Suppe

»Gerade an kalten Tagen sollten wir unser Immunsystem stärken. Und was eignet sich besser als eine kräftige Hühnersuppe? In meine Suppe gebe ich Galgant, einen Verwandten von Ingwer, aber viel feiner im Geschmack.«

Hühnersuppe mit Galgant

Zutaten: Für 4 Personen 1 1 Bio-Huhn (ca. 1,5 kg)

Huhn

2 Zwiebeln Zwiebel

3,5 Liter Wasser

1/4 Liter Weißwein

450 Gramm Suppengemüse ­geputzt (Sellerie, Petersilien­wurzel, Karotte, Gelbe Rübe) Sellerie, Petersilien­wurzel, Karotte, Möhre

60 Gramm Lauch

35 Gramm Galgantwurzel (oder 30 Gramm Ingwer) Galgant, Ingwer

Salz

Pfeffer

Muskatnuss Muskat Kräuter

4 Petersilienstängel Petersilie

1 Thymianzweig Thymian

1 Rosmarinzweig

Rosmarin

Gewürze

2 Lorbeerblätter Lorbeer

10 Pfefferkörner (schwarz) Pfeffer

2 Nelken Nelke

5 Pimentkörner Piment

Außerdem

200 Gramm Suppennudeln Nudeln

50 Gramm blanchierte Erbsen Erbsen

1 kleines Bund Schnittlauch

Huhn ausnehmen und waschen. Zwiebeln halbieren und auf einer Alufolie auf der Herdplatte oder in einer Pfanne ohne Fett bräunen. Weißwein und Wasser in einem hohen Topf mit Suppengemüse, Lauch, Zwiebeln, Kräutern, Gewürzen und Galgant (in 3–4 mm dicke Scheiben geschnitten) 10 Minuten gut kochen lassen. Huhn einlegen, den Herd auf niedrige Stufe schalten und das Ganze unter dem Siedepunkt ca. 40–50 Minuten gar ziehen lassen.

In der Zwischenzeit Suppennudeln zirka 3 Minuten kochen, abseihen und beiseite stellen. Das fertige Huhn aus der Suppe heben, 15 Minuten ruhen lassen. Brühe durch ein feines Sieb gießen. Suppengemüse herausnehmen, in 3 mm dicke Scheiben schneiden und ebenfalls zur Seite stellen.

Das Huhn zerteilen. Die Keulen beim Hüftgelenk abtrennen, das Brustfleisch entlang vom Brustknochen schneiden. Brustfleisch und Keulenfleisch in mundgerechte Stücke schneiden. Die Brühe mit Salz, Pfeffer und geriebener Muskatnuss abschmecken. Die Nudeln, das Gemüse, die Erbsen und das Hühnerfleisch in die Suppe geben. Alles zusammen erwärmen, nicht mehr kochen. Mit Schnittlauch garnieren und im Suppentopf servieren.