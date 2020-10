»Vor ein paar Wochen habe ich das für meine Mutter gekocht. Es war ein verregneter, kalter Tag, ich hatte Lust, etwas in einem gusseisernen Topf zu schmoren, und habe improvisiert. Als Beilage gab es gestampfte Kartoffeln, abgeschmeckt mit brauner Butter und etwas Muskatnuss.«

Schmorgericht

Zutaten: Für 4 Personen 3 Auberginen

Salz

schwarzer Pfeffer aus der ­Mühle

1 Handvoll kleinere Schalotten oder ­Perlzwiebeln

6 EL Olivenöl

6 EL Butter

3 Knoblauchzehen (geschält)

500 Gramm Hackfleisch

Ein paar Zweige Thymian

2 Lorbeerblätter

2 Handvoll Kirschtomaten

300 ml trockener Rotwein (um 2/3 eingekocht)

4-5 EL Sojasauce

ca. 400 Gramm grüne Bohnen oder Wachsbohnen

1 kleine Handvoll Panko (japanisches Paniermehl)





Zubereitungszeit: ca. 2 Stunden

Auberginen waschen, vom Strunk befreien, halbieren und in längliche Spalten schneiden. Salzen und pfeffern. Schalotten schälen (am besten vorher ein paar Minuten in Wasser einweichen, dann geht es leichter). In einem schweren Schmortopf die Auberginenstücke im Olivenöl anbraten. Auberginen im Topf zur Seite schieben und nun in 2 EL Butter die Schalotten anschwitzen. Klein geschnittenen Knoblauch dazugeben. Hackfleisch nicht verkneten, sondern grobstückig mit im Topf anbraten. Alles nochmals salzen und pfeffern. Thymian, Lorbeer und gewaschene Tomaten hinzufügen. Mit ein­gekochtem Rotwein, Sojasauce und ca. 400 ml Wasser ablöschen. Alles mit aufgelegtem Deckel bei 180 Grad Umluft ca. 1,5 Stunden schmoren. Währenddessen Bohnen in Salzwasser kochen, danach mit Eiswasser abschrecken. Sobald die Flüssigkeit im Schmortopf um ca. 2/3 eingekocht ist, den Topf aus dem Ofen nehmen, nach Belieben Thymianzweige und Lorbeer entfernen. Gegebenenfalls die entstandene Sauce noch mit etwas Stärke abbinden. In einer Pfanne die restliche Butter (4 EL) aufschäumen und das Panko ­goldbraun rösten. Die blanchierten Bohnen darin schwenken und auf das in Tellern angerichtete Ragout verteilen.