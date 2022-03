Eine Torte zum Frauentag

Zubereitungszeit 1,5 Back/Gesamtzeit 20 Schwierigkeit Rezept-Typ:

»Ich liebe diese Torte. Schon als Kind gefielen mir ihr lustiges Aussehen und ihre leuchtende Farbe. Der Kuchen verdankt ­seinen Namen der Mimose, die in Italien als Blumengruß zum Internationalen Frauentag am 8. März verschenkt wird.«

Torta Mimosa

Für 8 Stücke

Zutaten: Für 4 Personen Für den Sirup

25 g brauner Zucker

1/2 abgeriebene Schale von einer Bio-Zitrone (auch für Teig und Crème) Zitrone

2,5 cl Orangenlikör oder Limoncello Orangenlikör

Für den Teig

5 Eier (Größe M) Eier

200 g brauner Zucker Zucker

1 Prise Salz

150 g Butter

180 g Mehl Type 405 Mehl

1 Päckchen Bachpulver

70 g Kartoffelmehl

50 ml Milch Für die Crème ­Chantilly

450 ml Milch

150 g frische Schlagsahne Schlagsahne

1/2 Vanilleschote

5 Eigelb (Größe M) Eigelb

200 g Zucker

60 g Mehl

1 EL italienischer Kräuterlikör (etwa Liquore Strega) Kräuterlikör

Außerdem: frische Minze und Puderzucker zum Garnieren Minze

Für den Sirup 75 ml Wasser und Zucker zum Kochen bringen, vom Herd nehmen, etwas Zitronenschale hinzufügen, abkühlen lassen. Orangenlikör bzw. Limoncello dazugeben. Sirup gut umrühren und beiseitestellen.

Für den Teig Eier trennen. Eigelbe mit Zucker und Salz in einer Küchenmaschine oder mit dem Handrührgerät schaumig schlagen. Die im Wasserbad zerlassene Butter unterrühren, etwas Zitronenschale hinzufügen. Mehl und Backpulver mischen und mit dem Kartoffelmehl nach und nach dazugeben. Milch unterrühren. Eiweiß steif schlagen, unter die Masse ziehen. Eine Springform (Ø 20 cm) mit Backpapier auslegen. Kuchenteig in die Form füllen und im vorgeheizten Ofen bei 170 Grad ca. 50 Minuten backen (Holzstäbchenprobe machen!). Kuchen aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen.

In der Zwischenzeit für die Crème Chantilly Milch und 100 g Sahne mit etwas Zitronenschale und der Vanilleschote bei niedriger Hitze 3 Minuten kochen. Vom Herd nehmen und 15 Minuten ziehen lassen. In einem weiteren Topf die Eigelbe mit dem Zucker schaumig schlagen, das Mehl dazugeben und gut rühren, bis eine glatte Masse entstanden ist. Den Sahne-Milch-Mix durch ein Sieb geben, zur Eiermasse hinzufügen und bei mittlerer Hitze 5 Minuten unter ständigem Rühren kochen. Vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Zum Schluss die restliche Sahne steif schlagen und zusammen mit dem Kräuterlikör so lange unter die Creme ziehen, bis sie schön glatt und samtig geworden ist.

Kuchen waagerecht halbieren und beide Tortenhälften mit dem Sirup tränken. Dann jeweils aus der Mitte die Krume herausschneiden (es sollen keine Löcher entstehen!) und klein würfeln. Die eine Kuchenhälfte mit einer Schicht Crème Chantilly bestreichen, die andere Hälfte daraufsetzen. Zum Schluss die ganze Torte mit der Creme bestreichen. Die Kuchenwürfel darauf verteilen, ­sodass die Torte einer Mimose ähnelt. Mit einer dünnen Schicht Puderzucker bestäuben und mit frischen Minzblättern garnieren.