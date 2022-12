21. Dezember: Stiefel von Ludwig Reiter

Die Wiener Winter können eiskalt sein. Der Wind beißt dann in die Gesichter und wer kann, flüchtet ins warme Caféhaus. Zurück in der Kälte der Altstadt bleiben allein die Maronibrater, die Kastanien in eisernen Öfen rösten. Heute wie vor 100 Jahren.

Eben jene Verkäufer hatte die Schuhmanufaktur Ludwig Reiter aus Wien im Sinn, als sie ihr Stiefel-Modell »Maronibrater« entwarf. Ein einzigartiger, stadtfeiner und warmer Winterstiefel aus kräftigem Juchtenleder mit Schaftoberteil aus Filz. Juchtenleder ist ein sehr robustes, wasserabweisendes, aber auch geschmeidiges Kalbsleder, das mit Birkenteeröl eingerieben wird. Warm und winterfest sind die Stiefel, und damit genau das richtige Schuhwerk für frierende Maronibrater und anspruchsvolle Winterfreunde.

Die edlen Stiefel werden von Hand in der Schuhmanufaktur auf Gut Süßenbrunn am Rande von Wien gefertigt. In unserem heutigen Adventskalender-Gewinnspiel verlosen wir ein Paar Ludwig Reiter »Maronibrater«. Wer gewinnt, darf sich ein Modell für Damen noder Herren in der passenden Größe auswählen und wird nie wieder kalte Füße haben.