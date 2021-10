Wie ehrlich sollte man nach einem mittelprächtigen Date sein?

»Vor einiger Zeit hatte ich ein Date über eine Online-Plattform. Wir unterhielten uns gut und hatten einen schönen Abend, trotzdem wusste ich schnell, dass ich keine Wiederholung wünsche. Nach ein paar ­Tagen fragte er nach einem erneuten Treffen. Nun ist die Frage: Lieber ehrlich sagen, dass es nicht gepasst hat, oder darf eine Notlüge wie etwa Altlasten herhalten? Ist es wirklich notwendig, einem Menschen, der viel von sich, seinen Hobbys und Leidenschaften preisgegeben hat, das Gefühl zu geben, er habe nicht genügt?« Friederike B., per Mail

Sie geben sich die Antwort schon selbst: Nein, es ist absolut nicht ­notwendig, diesem Menschen die Wahrheit zu sagen. Es ist eine sehr schöne Idee von Ihnen, sich auf Altlasten hinauszu­reden. »Ich habe gemerkt, ich bin doch noch nicht über meine vergangene Beziehung hinweg.« Manch vergangene Beziehung soll sich im Nachhinein nur dafür gelohnt haben, dass sie hernach hier und da als Ausrede herhalten kann.

Im Ernst, mehr muss dieser Mensch nicht wissen, und mehr können Sie doch in Wahrheit auch gar nicht erklären. Wie soll man denn bitte schön begründen, warum man sich in jemanden verliebt und in ­einen anderen, der vielleicht viel netter ist und der ganzen Welt viel passender für ­einen erschiene, nicht? Man versteht es ja oft selber nicht. Machen Sie sich bitte ­keinen unnötigen Kopf, ob Sie ihn enttäuschen. Er ist erwachsen, er tut sich auf einer Online-Dating-Plattform um, er wird auch andere Frauen getroffen haben und weiter treffen, er kommt schon damit zurecht. So sind die Spielregeln, die jeder kennt: Bei den meisten Treffen springt nicht die Beziehung fürs Leben heraus. Obwohl ich ein sehr glückliches Ehepaar kenne, das sich über Tinder gefunden hat und bald das zweite Kind bekommt (an dieser Stelle herzliche Glückwünsche an Maria, Cesar und Leni!), versucht bestimmt alle elf ­Sekunden jemand entnervt, in den Vertragsbedingungen des Online-Dating-Abos die klein gedruckte Stelle zu finden, wann und wie man sich von dieser Plattform wieder abmelden kann.

Und auch wenn man natürlich keine Verallgemeinerungen anstellen sollte – in der Regel erzählen Männer eher gerne von sich. Es wird diesem Herrn also vielleicht keine allzu große Pein bereitet haben, Ihnen einiges über seine Hobbys und ­Leidenschaften offenbart zu haben. Ein schöner Abend – das ist nicht nichts.