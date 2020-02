»Kürzlich ging auf der Straße eine junge Frau vor mir, die figurbetonte Leggings trug. Durch den Sonneneinfall und die Dehnung des Stoffs etwa beim Treppensteigen wurde die Hose auf der Haut quasi unsichtbar. Nun bin ich nicht sicher, ob es sich um einen modisch freizügigen Trend oder einen unbeabsichtigten Fauxpas handelt. Hätte ich die Frau darauf hinweisen sollen, oder wäre das anmaßend oder bevormundend gewesen?« Moritz P., München

Sie klingen aufrichtig besorgt. Ich gehe davon aus, dass Sie es gut meinen und wirklich unsicher sind, wann ein Mann einer fremden Frau mitteilen darf, dass ihre Kleidung seiner Meinung nach zu freizügig ist. Der richtige Zeitpunkt ist: nie. Einfach nie. Beherzigen Sie diesen Rat, und Sie werden auf diesem Gebiet niemals etwas falsch machen. Übri­gens ist es ganz gleich, ob semi-durchsichtige Leggings gerade in Mode sind oder einfach nur ihrer Trägerin ­ge­fallen: Frauen dürfen sich so freizügig anziehen, wie sie wollen. Das ist eine der Errungenschaften unserer Zivilisation, und wenn das jemandem nicht passt, weil es hier und da vielleicht gegen die eigenen ästhetischen Prinzipien verstößt, dann denke er sich einfach innerlich seinen Teil und sehe woanders hin. Das tun Frauen ja auch, wann immer ein älterer Mann mit weißen Socken in Sandalen in ihr Blickfeld gerät.

Gehen wir dennoch kurz den Fall durch, dass die Frau tatsächlich ahnungslos halbnackt durchs Sonnenlicht irrt. Auch in diesem Fall möchte ich Ihnen wirklich davon abraten, derjenige zu sein, der ihr diese Neuigkeit überbringt. Denn erstens: Was soll sie denn jetzt machen, wo sie nun mal so auf die Straße gelaufen ist? Die Hose ausziehen? Und zweitens, wie würden Sie es denn genau formulieren wollen? »Verzeihung, aber wissen Sie eigentlich, dass Sie untenrum nackt aussehen?« Ich kann mir keine Variante vorstellen, in der Sie nicht wirken würden wie ein creepy old man. Sollte es wirklich so sein, dass die Frau keine Ahnung hat, was Treppensteigen mit ihrer Beinbekleidung anstellt, und sollte ihr das darüber hinaus auch noch etwas ausmachen, dann wünschen Sie ihr einfach insgeheim einen Wetterumschwung. Beten Sie für Regen.