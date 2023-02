Umweht vom Hauch der Geschichte

Von älteren Gebäuden heißt es oft, sie umwehe ein Hauch der Geschichte. In diesem Fall tropft die Geschichte aus den Fensterläden: im Form von Harz aus dem rotbraunen Holz kanarischer Pinien. Das Pinienholz ist ein prägendes Element des »La Quinta Roja«, eines zum Boutiquehotel ausgebauten Herrenhauses aus dem 16. Jahrhundert direkt am Dorfplatz von Garachico auf Teneriffa. Treppe, Empore, sogar Türstöcke sind aus dem markanten Material. Man sieht ihm die Jahrhunderte an und trägt das Gepäck lieber, um den Boden nicht abzunutzen. Was Quatsch ist, denn die Pinie ist solider als jeder Rollkoffer.

Fast hätte das Haus die Jahrhunderte dennoch nicht überstanden. 1706 beschloss der oberhalb des Ortes liegende Vulkan, ­einen Lavastrom nach Garachico zu senden. Die glühende Masse pflügte durch den Ort, wälzte sich ans Meer und zerstörte, was damals der wichtigste Hafen Teneriffas war. Doch Teile des Ortes ent­gingen der Natur­gewalt, so auch das schöne Herrenhaus. Vor 20 Jahren verwandelte die heutige Betreiberin, Paloma Moriana Nadal, es in ein Hotel.

Foto: La Quinta Roja

Einen besonderen Reiz haben die Junior-Suiten im Obergeschoss. Elegant und behutsam eingepasst wurden Badezimmer und Lüftungsschächte. Man wohnt nobel, weniger im pompösen Sinne, sondern mit dem Gefühl, jederzeit ­einer Marquesa zu begegnen. Zum Meer sind es wenige Schritte, allerdings nicht zu den prall gefüllten Stränden der Pauschalreisenden, sondern an die karstigen Felsen der Nordküste, wo der Atlantik mit all seinen Launen ­heranbrandet.

La Quinta Roja

Glorieta San Francisco

38450 Garachico, Teneriffa

Tel. 0034/922/13 33 77

DZ ab 110 Euro/Nacht