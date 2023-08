Schafe hinter dem Swimmingpool

Der Endgegner im Urlaub mit Kindern ist immer die Langeweile. Das macht die Wahl des idealen Ferienziels manchmal schwierig: Die Eltern würden am liebsten eine Woche in wohlverdienter Stille verbringen, die Kinder brauchen das Gegenteil. Orte, an denen beides gleichzeitig geht, sind selten. Die »Granja Escuela L’Aljara« ist so einer.

Hier, im bergigen Hinterland Córdobas, in einer der fünf Selbstversorgerhütten, dürfen Erwachsene sich fühlen wie Thoreau. Wenn man will, hört man tagsüber nur die Zikaden und nachts nur die Wildschweine. Die Kinder hingegen werden nicht einmal merken, dass es in den Hütten moderne Flachbildfernseher gibt: Ein Hasenstall mit einem Dutzend Jungtieren ist interessanter. Hinter dem Swimmingpool grasen Esel, Pony und Ziege, ein Schaf und zwei Hängebauchschweine. Und in dem riesigen, eingezäunten Waldstück, das zum Anwesen gehört, entdeckt man auf kleinen Lichtungen Tipis, Feuerstellen, Steinkreise und Kletterfelsen. Eine einstündige Wanderung führt über einen engen Pfad zu einem Stausee. In die historische Altstadt von Córdoba mit der Moschee aus dem achten Jahrhundert braucht man mit dem Auto eine halbe Stunde.

In den Selbstversorgerhütten hört man nachts höchstens die Wildschweine. Foto: L’Aljara

Die »Granja L’Aljara« ist ein Erlebnis-Bauernhof. Das heißt, alle paar Tage kommen Klassen aus den umliegenden Schulen an, und die Kinder verbringen den Tag auf dem Gelände, mit den ­Tieren, im Gemüsegärten, im Wald. Rund um die Hütte merkt man von ­diesen Besuchen aber sehr wenig. Die ­Zikaden sind lauter.

Granja Escuela L'Aljara

Ctra. Villaviciosa

14011 Córdoba

Tel. 0034/655/43 85 35

Hütte ab 264 Euro für zwei Nächte

info@laljara.com

Buchungen nur über Airbnb oder Booking