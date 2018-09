Mitten in der Nacht, mitten im Wald: Das feinmaschige Netz, das meine Tochter und mich umgibt, hält Insekten ab, aber nicht den Blick auf. Wir sehen, wie über uns die Birkenblätter im Wind zittern und sich die Tannenzweige biegen. Es fühlt sich an, als würden wir unter freiem Himmel schlafen, völlig abgehoben. Denn das Zelt, in dem wir liegen, hängt in der Luft, lediglich aufgespannt zwischen zwei Bäumen. Um einzusteigen, mussten wir uns auf eine Art Hängematte hieven und durch ein Loch im Zeltboden schlüpfen. Manche der sechs Baumzelte, die wie bunte Ufos an einem Abhang im Nuuksio-Nationalpark schweben, erreicht man nur über eine Leiter. Und sie wippen bei jeder Bewegung auf und ab, ein Schaukeln, das uns vor ein paar Stunden sanft in den Schlaf gewiegt hat und uns nun immer wieder aneinanderschiebt. Alles wandert hin und her. Handy, Buch und Taschenlampe haben wir deshalb am Zelt­boden befestigt. Dass die Zelte hängen, schont nicht nur den Waldboden, sondern öffnet auch unsere Sinne für die vielfältigen Geräusche der Natur, deren Teil wir nun sind. In der Ferne ertönen Schreie, die nach weinenden Kindern klingen – wahrscheinlich Wildgänse. Ein Fiepen gellt durchs Dunkel – ein Vogel? Auf einmal wackelt das Zelt. Vielleicht springt ein Flughörnchen in den Bäumen herum. Etwas platscht in den See. Das alles nehmen wir wahr und wiegen uns dennoch in der Gewissheit, dass uns nichts und niemand zu nah kommen wird in unserer himmlischen Unterkunft.



Tentsile Experience Eco Camp

Nuuksio-Nationalpark,

Nuuksiontie 80, 02820 Espoo, Finnland

Tel. 00358/50/330 80 77

Zelt ab 90 Euro pro Person inkl. Ausrüstung