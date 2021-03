Zeit für das Wesentliche

Wegen des Coronavirus sind Reisen derzeit schwierig bis unmöglich. Wir setzen die Rubrik »Hotel Europa« trotzdem fort – damit Sie wissen, wohin Sie fahren möchten, wenn die kritischen Zeiten vorbei sind. Und das werden sie irgendwann sein.

Die Urlaubsplanung unserer Familie wird immer komplexer. Wir sehnen uns nach der Natur, in ein Ferienhaus weit weg von allem. Aber dann ist da dieser totale Überdruss am häuslichen Alltag: aufräumen, einkaufen, kochen, Tisch decken. Die Vorstellung, diese Endlosschleife im Urlaub fortsetzen zu müssen – bitte nicht.

Der Ausweg könnte ein Ferienhaus mit Hotelservice sein. Gibt es nicht so oft. Aber im Peenetal haben mein Sohn und ich im vorigen Herbst so ein Juwel gefunden. Bei unserer Ankunft im »Gutshaus Groß Toitin« brannten schon die Kerzen. Auf dem festlich gedeckten Tisch ein Abendbrot mit Roggenbrot, aufgebackenen Brötchen, Aufschnitt, Silberzwiebeln, Cornichons – die Achtzigerjahre auf einer Tischdecke. Eine Flasche Rotwein aus dem Weinkeller hatte Frau Lüthke, die so was wie die gute Fee des Hauses ist, auch bereit­gestellt. Später am Abend zündeten wir den Kamin an und spielten Kniffel.

Das »Gutshaus Groß Toitin« besteht aus Herrenhaus und Kutscherhaus, ist umgeben von einem parkähnlichen An­wesen mit Kräuter- und Gemüsegarten, einem Teich mit Saunahaus und Außendusche sowie einem Spielhaus für ­Kinder. Wer Ruhe sucht, muss das Gut nicht verlassen, wer aber Lust auf etwas Wildnis hat, unternimmt einen Ausflug zum Fluss Peene, laut ARD-Doku, na ja, der »Amazonas des Nordens«.

Zurück im Gutshaus geht es direkt in die Sauna. Ums Abendbrot muss ich mich ja nicht kümmern. Und so habe ich endlich das, was Eltern im vergangenen Jahr viel zu selten zur Verfügung stand: Zeit.

Gutshaus Groß Toitin

Groß Toitin 14–15,

17126 Jarmen,

Tel. 039997/99 97 77,

Herrenhaus (10 Pers.) pro Nacht ab 700 Euro inkl. Frühstück, Kutscherhaus (6 Pers.) ab 350 Euro inkl. Frühstück.