Wo früher Wellen tobten

Wenn man nach einem langen Tag an der Nordsee im Hotelgarten sitzt, zwischen den alten Obstbäumen, mit Blick auf den Weiher, und der Geruch des Lagerfeuers in die Nase steigt, dann kann man kaum glauben, dass hier mal Meer war. Ist aber so: Vor 350 Jahren reichte die See bis zu dem Ort, an dem jetzt das Hotel steht – daher der Name: Landhafen. Pläne aus dem Jahr 1650 zeigen hier noch einen Hafen, dann begann die sogenannte Landgewinnung: Um mehr Land für Ackerbau und Häuser zu haben, legten die Menschen in Nordfriesland Teile der See trocken. Entstanden sind fruchtbare Böden, Deiche mit reetgedeckten Häusern und, ganz neu: eben dieses Hotel.

Eröffnet haben das Hotel Lisa und Christoph Brunk, er hat in dem heutigen Hotelgarten schon als Kind gespielt, seine Eltern hatten einen Bauernhof gleich nebenan. Schon damals stand hier ein altes Hotel, längst dichtgemacht, und dämmerte vor sich hin. Christoph Brunk ging erst mal in die Großstadt, nach Kiel, studierte Englisch und Sport auf Lehramt, aber im Hinterkopf war immer dieser Traum vom eigenen Hotel.

Und so wurde da, wo früher die Wellen tobten, das »Landhafen« eröffnet, mit dem Obstgarten, dem Yogaraum, der Sauna und den Ziegen Kurt, Ferdinand und Olaf, die sich geduldig von Kindern füttern und streicheln lassen. Die Zimmer: hell und gemütlich. Das Frühstück: ein Traum. Und so schön das Meer auch sein mag: Dass hier nun Land ist – das ist tatsächlich ein Gewinn.

Hotel Landhafen

Deezbüller Str. 70

25899 Niebüll

Tel. 04661/708 92 70

DZ ab 99 Euro