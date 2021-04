Wegen des Coronavirus sind Reisen derzeit schwierig bis unmöglich. Wir setzen die Rubrik »Hotel Europa« trotzdem fort – damit Sie wissen, wohin Sie fahren möchten, wenn die kritischen Zeiten vorbei sind. Und das werden sie irgendwann sein.

Hotels sind oft wie Konfektionskleidung: Sie passen den meisten, aber kaum jemandem perfekt. Das Stockholmer »Hotel Frantz« hingegen fühlt sich an wie maßgeschneidert. Es liegt ideal, mit dem hippen Stadtteil Södermalm im Rücken und der Altstadt vor sich. Ein Premium-Standort, an dem der Schneider Frantz Bock 1647 sein Atelierhaus errichten ließ. Das Gebäude, eines der ältesten der Stadt, fasst heute 48 Zimmer, ein Restaurant und eine kleine Bar.

Ausgetretene Stufen führen nach oben. In den Zimmern Couture-Gefühl: samtbezogene Betten in dramatischer Breite, so hoch, dass die Reisetasche darunter verschwindet. Sessel mit fächerförmigen Lehnen, goldene Garderobenhaken, »Bitte nicht stören«-Schilder aus schwarzem Leder. Es passt hier jedes Detail, von den Sitzpolstern auf dem Fensterbrett bis zum hölzernen Schuhlöffel.

Die Schwestern Ellen und Tea Pettersson, 25 und 27 Jahre alt, die das Hotel zusammen führen, nahmen sich den Schneidermeister Frantz Bock zum ­Vorbild, als sie das Haus gestalteten. ­Obwohl sie jünger sind als die meisten ihrer Gäste, verstehen sie offenbar sehr gut, was diese wünschen. Aber auch, was ihre eigene Generation will: opulent frühstücken. Und so warten die Instagrammer morgens brav, bis im Restaurant ein Tisch frei wird, um bei alkoholfreiem Sekt, Chili-Rührei und selbst gebackener Erdbeer-Biskuit-Torte so stiligt, was stylish heißt, auszusehen, wie das wahrscheinlich nur Menschen aus Stockholm können.

Hotel Frantz

Peter Myndes backe 5

116 46 Stockholm, Schweden

Tel. 0046/8/442 16 80

DZ ab 108 Euro inkl. Frühstück.