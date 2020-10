Das soziale Trampolin von Uppsala

Wenn sich ein Hotel schon im Namen der Wissenschaft zurechnet, kommt das nicht von ungefähr. Uppsala ist die studentischste unter den schwedischen Städten. Über 40 000 Immatrikulierte, eine Stunde nördlich von Stockholm – und nicht wenige von diesen Studierenden wird treffen, wer im »Academia« absteigt.

Man sollte dazu noch wissen, dass sich das schwedische Studentenleben in »Nationen« organisiert, das sind gemütliche Mischungen aus Studentenwerk und Verbindung, bloß ohne politische Couleur. Diese Nationen betreiben ­eigene Bars, Sportclubs und Kinos in der Stadt, sie sind das soziale Trampolin. Hinein kommt man als Tourist nicht, aber manchmal – also eigentlich jeden Abend und erst recht am Wochenende – ziehen ihre Mitglieder los, um im Erdgeschoss dieses Hotels zu versacken: im »The Bishops Arms«, dem besten Pub weit und breit. Sie scheinen sich zu freuen, kurz aus ihrer Nationenblase auszubüxen, machen mit ihrer lärmenden Gut­gelauntheit aber den Pub selbst zur Nation. Man kommt ins Gespräch, spätestens nach dem dritten Utvandraren ­In­dian Pale Ale oder dem sechsten Bedarö Bitter, und kann toll plaudern über die Botanikerlegende Carl von Linné, das in Uppsala ausgestellte Blatt der Silberbibel ­Codex Argenteus, die skanda­löse Nobelpreis-­Jury und, klar, Zlatan Ibrahimović.

Am nächsten Tag Kater. Aber man wacht ja nicht im Doppelstockbett auf, sondern im Superior Twin, mit Blick bis zur Universität am Schloss. Gut, dass man nun einfach ­liegen bleiben kann.

»Elite Hotel Academia«

Suttungs Gränd 6

75319 Uppsala

Schweden

Tel. 0046/18/780 99 00

DZ ab 100 Euro