So schön wie unverwechselbar

Der Tisch aus Bali ist der Grund, dass es die Pension gibt. Tropenholz, sicher sechs Meter lang, in einem Stück, es heißt, man musste ihn per Kran in die Wohnküche im zweiten Stock hieven. Ein Hippie-Paar hatte einige Restaurants im Ort geführt, ehe es sich fragte, was man mit den exotischen Möbeln noch anstellen könne, die es von Reisen mitbrachte. Die Pension war die Antwort. Da sitzen Paare aus Australien, Schweden, Deutschland zum Frühstück um diesen Tisch und rätseln auch, woher der Büffelkopf am Kopfende wohl stamme. Mexiko, sagt Lele Batistini, der das Bed and Breakfast mit acht Zimmern am Kanal von Cesenatico für das Hippie-Paar führt. Von Batistini erhält man auch die Fahrräder, mit denen man Strand und Altstadt am Kanal erkunden kann.

Die Zimmer heißen Audrey Hepburn, Jane Birkin oder Greta Garbo. Grace Kelly ist die Familiensuite unterm Dach. Foto: Casadodici

Im Erdgeschoss befindet sich das Res­taurant der Pensionsbesitzer, der ­Michelinführer erwähnt es. Gegenüber die Kirche, in der der Trauergottesdienst für Marco Pantani stattfand, der berühmte Radfahrer stammte aus dem nahen Cesena. Links neben der Pen­sion das Meeresmuseum. Und davor schwimmen im Kanal historische Segelschiffe, auf die man klettern darf. Leonardo da Vinci hat einst den Hafen gezeichnet. Giuseppe Garibaldi, der Mann, der Italien zur Nation machte, war auch da. Cesenatico ist keiner der nach dem Krieg gegründeten verwechselbaren Badeorte an der Adria. In den hübschen Restaurants am Kanal isst man Fritto misto und trinkt weißen ­Albana. In meiner Lieblingsbar mit dem Namen »Dalla Titti« sitzt man etwas abseits des Trubels.

»Casadodici«

Via Armellini 12A

47042 Cesenatico (FC), Italien

Tel. 0039/333/822 98 68

DZ ab 90 Euro/Nacht.