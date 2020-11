Rucksack und Drei-Gänge-Menü

Wegen des Coronavirus sind Reisen derzeit schwierig bis unmöglich. Wir setzen die Rubrik »Hotel Europa« trotzdem fort – damit Sie wissen, wohin Sie fahren möchten, wenn die kritischen Zeiten vorbei sind. Und das werden sie irgendwann sein.

Jedes Jahr werde ich von Freunden auf eine Hütte eingeladen und jedes Jahr reise ich doch wieder verfrüht mit einer schlechten Ausrede ab. Auf der Rückfahrt grüble ich: Worin besteht der Reiz, so zu leben, wie es unsere Großeltern vor dem Krieg taten? Und warum bin ich die Einzige, die diesem Reiz nichts abgewinnen kann? Ich freue mich nun einmal über warmes Wasser, Zentralheizung und Essen fernab von Eintöpfen. Urlaub ist für mich auch immer ein Upgrade zum Alltag. Dass Hüttenromantik nicht auf Komfort verzichten muss, beweisen Hotels wie das »Alte Wallberghaus« am Tegernsee. Hier gehen die Gemütlichkeit eines Hüttenurlaubs und die Annehmlichkeiten eines Hotels eine fruchtbare Verbindung ein.

Das »Wallberghaus« gehört zur Bachmair-Weissach-Hotelfamilie – und das bemerkt man spätestens an den guten Matratzen. Und daran, dass abends ein sehr gutes Drei-Gänge-Menü serviert wird. Doch keine Sorge, man muss keine Abendgarderobe in den Wanderrucksack packen. Obwohl das Essen fantastisch schmeckt, dutzt man sich mit dem Personal und isst bequem im Fleecepullover. Danach trifft man sich bei Brettspielen in der Stube wieder oder in der Bergsauna auf 1500 Meter Höhe. Ein weiterer Vorteil des klassischen Hüttenurlaubs bleibt zum Glück erhalten: Es gibt weder WLAN noch Fernseher. Zeit, das Smartphone zur Seite zu legen, in die Weite zu gucken und endlich die drei Bücher zu lesen, die im Rucksack den Weg auf den Berg gefunden haben.

Altes Wallberghaus

Wallberg 2

83700 Rottach-Eggern

Tel. 08022/705 69 79

DZ inkl. HP ab 109 Euro pro Person.