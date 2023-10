Mit Blick auf die Stadt

Eine wie ich befindet sich ja immer noch im Verteidigungs­modus, wenn sie auf einem Campingplatz übernachtet, statt ihr Auto wenigstens an einem romantischen Ort mit Blick aufs Meer zu parken (beiseite gesprochen: Die Plätze für lauschiges Wildcampen stehen längst alle in einer App, sodass es vorbei ist mit der Einsamkeit). Und ja, es mag, je nach Geschmack, schönere und beeindruckendere Areale geben als den Campingplatz »Fusina«, aber er ist nah an Venedig und nicht so abenteuerlich groß wie jene zwischen Jesolo und Punta Sabbioni, über die längst Doku-Soaps gesendet werden. Was wäre die Alternative? In ein höllisch teures Hotelzimmer in Venedig gehen oder in ein immer noch teures in der nächsten, ziemlich hässlichen Stadt Mestre?

Eben, darum doch »Camping Fusina«, entworfen vom ziemlich bekannten Architekten Carlo Scarpa – das passt zur Architekturbiennale, die noch bis Ende November in Venedig stattfindet. Der Rest ist wie fast überall: Pool (mit Badekappenpflicht), kleiner Supermarkt, Toilettenhäuschen, Duschhäuschen, Pizzeria, WLAN. Nachteile gibt es auch, die Anfahrt durch mehrere Industriegebiete zum Beispiel und die Lage direkt am Wasser, jedoch ohne Strand. Aber der Blick auf Venedig ist unschlagbar, gleich beim Haupteingang pendeln ganzjährig ­Boote in diese unfassbare Stadt, im Sommer bringen sie einen auch zu einem Sandstrand. Und wer nach links geht, am Bootsanleger vorbei, steht bald in einem der kleinen, hübschen Dörfer des Veneto und weiß: eben doch alles richtig gemacht.­

Camping Fusina

Via Moranzani 93

30176 Fusina,

Venezia, Italien

Tel. 0039/041/547 00 55 ­

Zeltstellplatz ab 10 Euro pro Nacht (plus 11 Euro pro Person und Nacht)