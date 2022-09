Schaf auf Urlaub

Also, wir sind hier insgesamt fünf Schafe. Wir haben viel Auslauf, weiten Blick, alles wunderbar. Das Beste ist aber, dass die Familie Soyer, auf deren Bauernhof wir rumgrasen, uns einen Stall mit Fenstern gebaut hat, die direkt an die neuen Ferienwohnungen grenzen. Also, die Wohnungen gehen so richtig rum um unseren Stall! Da können wir die Urlauber in ihren Wohnzimmern beobachten. Es gibt auch ältere Wohnungen, alle schön, aber die beiden neuen sind richtig luxuriös. Einer von den Urlaubern hat gesagt, er fühle sich wie im Fünf-Sterne-Hotel, was immer das sein soll. Ich glaube, die Gäste denken, sie würden uns beobachten, aber in Wirklichkeit sind die natürlich zu unserer Unterhaltung da.

Foto: Privat

Manchmal, wenn einer gerade im Sessel döst, haue ich extra mit der Nase gegen die Scheibe, boing, dann erschrickt er schön. Die anderen hier auf dem Hof, die müde Sau Felicitas, die dicken Hasen, der Esel Emil, das Pony Lino, alle wollen von uns Schafen immer wissen, was für Touristen jetzt gerade da sind. Aber die sind ja gar nicht immer da, die Gäste, die kommen an und sind sofort wieder unterwegs, zum Badesee sind es nämlich nur ein paar Fahrminuten, man kann auch spazieren gehen und bergsteigen (und im Winter Ski fahren). Für die Kinder gibt es einen riesigen Spielraum und einen Spielplatz, der ist größer als unsere Schafwiese, und un­gefähr zwanzig Gokarts oder wie die heißen. Na ja, sollen die sich mal alle austoben. Heute Abend, wenn sie müde in den Sesseln hängen, erschrecke ich sie wieder, boing! Hihi.

(Protokoll: Max Fellmann)

Ferienhof Soyer

Reichen 1/2

87540 Rettenberg

Tel. 0049/(0)8327/262

Ferienhof ab 130 Euro/Nacht