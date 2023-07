Was sind Ihre wichtigsten Utensilien, Siegfried & Joy?

Geboren: 2016 in Berlin (Gründung des Duos)

Ausbildung: Zauberschule und Theater

Beruf: Zauberer

Status: Hokus und Pokus

Keine Geburtsdaten, keine biografischen Angaben – und keinerlei Hinweise darauf, wer sich hinter den Namen Siegfried d’Amour und Joy Leslie wirklich verbirgt: Das Berliner Duo zieht es durch. Aber Beharrlichkeit ist ja auch das wesentliche Merkmal der beiden. Sie betreiben Magie mit ironischem Bruch, parodieren klassische Zaubershows und zeigen so lange Tricks, die viel zu durchsichtig sind, bis unweigerlich auch der letzte Zuschauer zu lachen beginnt. Ihre Namen sind Persiflagen auf die berühmten Las-Vegas-Magier Siegfried und Roy, lustigerweise zählt zu ihren Fans sogar der echte Oberzauberer David Copperfield. Wer verstehen will, wie die Ironie-Magie von ­Siegfried & Joy funktioniert, findet die schönsten Beispiele auf Instagram. Ihr Lieblingsdreh: Der eine hält ein Tuch hoch, der andere läuft dahinter erkennbar weg, anschließend tun beide so, als wäre jemand weggezaubert worden. Oder sie halten das Tuch vor die Tür eines Geschäfts und lassen es so fallen, dass die Kundin, die gerade aus dem Laden kommt, wie herbeigezaubert wirkt. Manche finden diese ­Spielereien albern, der weitaus größere Teil amüsiert sich prächtig. Inzwischen füllen Siegfried & Joy Hallen und Säle nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Um es mal mit einem passenden Kalauer zu sagen: Sie ziehen die Leute magisch an.