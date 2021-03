Die Pandemie hat im vergangenen Jahr durchaus fragwürdige Mode-Challenges auf Social Media hervorgebracht. Wir erinnern uns an #DoItInTheDress, einen Aufruf, der etwa die Schauspielerin Amanda Holden dazu brachte, im Brautkleid ihren Rasen zu mähen – oder die Influencerin Chiara Ferragni im Tüllkleid ihre Haushaltsarbeit simulieren ließ. Oder aber die #PillowChallenge, bei der die halbe Influencer*innenwelt in mit Gürteln umgeschnallten Kissen posierte. Nun gut, wie einst Jens Spahn sagte: Wir werden einander in ein paar Monaten viel verzeihen müssen.

Dieser Tage sehen wir allerdings einen Trend in den sozialen Netzwerken aufziehen, der tatsächlich richtig gute Laune macht: Menschen, die sich für ihre Impfung aufbrezeln. Die Chirurgin Dr. Nancy Yen Shipley aus Oregon stellte auf Tiktok ein Video online, in dem sie sich ein aufwändiges Make-up verpasst und dann mit Abendkleid, viel Schmuck und Designer-Täschchen ins Krankenhaus zieht, um sich dort ihre Covid-19-Impfung abzuholen (sowie danach einen kleinen Paartanz aufzuführen). »Pimping for a BIG night« (»Aufmotzen für einen großen Abend«), schreibt sie dazu.

Die amerikanische Schauspielerin Ashlie Atkinson fand ähnliche Worte für ihr Impf-Outfit: »Wearing a sequined full-length gown to my vaccine appointment because it’s the EVENT OF MY YEAR« (»Ich trage ein paillettenbesetztes, bodenlanges Kleid zu meinem Impftermin, weil es das Ereignis meines Jahres ist«), schreibt sie zu einem Foto ihres glamourösen Looks.

Und Marc Jacobs setzte dem #VaccineDressing wie üblich die Krone auf: Vergangene Woche erschien der Designer zu seiner zweiten Impfung in einem New Yorker Krankenhaus in pinken Pailletten-Shorts, mit passendem pinken Hemd, Leo-Mantel, weißen Plateauboots von Rick Owens und Perlenkette. »Spring has sprung and second vaccine done!« (Auf Deutsch in etwa: »Der Frühling hat begonnen und die zweite Impfung bekommen.«), reimte er zu einem entsprechenden Post auf Instagram. Damit bringt Jacobs das Gefühl auf den Punkt, das beim Anblick all der zurechtgemachten, hoffnungsvoll gestimmten Geimpften aufkommt: Frühlingserwachen.

Ein Rock aus 100 gefüllten Spritzen

In einer Zeit, in der die Trageanlässe für elegante oder extravagante Kleidung komplett abhanden gekommen sind und auch anfängliche Bemühungen, sich für Zoom-Calls oder Spaziergänge irgendwie zurechtmachen, längst der Jogginghose weichen mussten, bedeutet die Impfung einen modischen Neubeginn. Eine erfolgreiche Impfkampagne würde schließlich bedeuten, dass das, was wir Prä-Covid als Grund für »Anlassmode« verstanden (Dinner mit Freunden, Geburtstage, Hochzeiten, sonstige Partys), endlich wieder stattfinden kann. Der eigene Impftermin bietet den vielleicht besten Grund zum Feiern der letzten 13 Monate – und sollte in einem gebührenden Outfit zelebriert werden.

Wer noch nach dem passenden Look sucht, für den hätten wir an dieser Stelle auch gleich ein paar Vorschläge: Ungetragene Abendkleidung von geplatzten Events aus dem vergangenen Jahr, das »Vaccine Dess« des Pariser Haute-Couture-Hauses On Aura Tout Vu mit Korsett-Bustier und einem Rockteil aus 100 gefüllten Spritzen, oder, aus Praktikabilitätsgründen, alles mit Cut-Outs an den Oberarmen (vorbildlich umgesetzt etwa von Dolly Parton). Hauptsache, es glitzert.

Wird getragen von: glücklichen Geimpften

Wird getragen mit: Maske, Pflaster

Der Song dazu: »Lose yourself«, Eminem (»If you had one shot, one opportunity«)