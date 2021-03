Endlich Frühling!

»Wenn in meinem Garten zwischen Salbei und ­Rosmarin die ersten Agretti wachsen, ist endlich der Frühling da. Mit Sardellen eine außergewöhnliche Kombination. Kaufen Sie nur intensiv grüne Agretti.«

Agretti-Auflauf mit Sardellen-Crostini



Für 6 Personen

Zutaten: Für 4 Personen 6 Sardellen (in Lake eingelegt) Sardelle

2 Knoblauchzehen Knoblauch

200 g Agretti (auch Salzkraut oder Meeresspargel genannt) Agretti

7 EL natives Olivenöl extra Olivenöl

Salz

100 g Zwiebeln (klein gewürfelt) Zwiebel

80 g Lauch (in dünne Ringe geschnitten) Lauch

40 g Schnittlauch (fein geschnitten) Schnittlauch

6 Scheiben Brot 50 ml Gemüsebrühe

Pfeffer aus der Mühle Pfeffer

8 Eier (getrennt) Ei

100 g geriebener Parmesan Parmesan, Käse

80 g milder Pecorino (klein gewürfelt) Pecorino, Käse

150 g Sahne

100 g Mehl

Muskatnuss

etwas Butter und Mehl für die Auflaufförmchen Butter, Mehl

Zubereitungszeit: 1 Stunde; Marinierzeit: 30 Minuten

Die Sardellen gut abspülen, mit einer fein gehackten Knoblauchzehe etwa 30 Minuten in 3 EL Olivenöl marinieren. Dann in kleine Stücke zerteilen. Agretti putzen, waschen, ein paar Spitzen beiseitelegen, den Rest 5 Minuten in leicht gesalzenem Wasser kochen, gut abtropfen lassen und grob hacken. 4 EL Öl in eine Pfanne geben, die Zwiebelwürfel, eine fein gehackte Knoblauchzehe, Lauch und Schnittlauch darin bei schwacher Hitze 5 Minuten dünsten. Dabei nach und nach die Gemüsebrühe angießen. Agretti hinzufügen, salzen, pfeffern und noch einige Minuten weiterdünsten.

Inzwischen in einer Schüssel die Eigelbe mit Parmesan, Pecorino-Würfeln, Sahne und gesiebtem Mehl verquirlen. Nach Belieben mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer würzen. Die Pfanne mit den Agretti vom Herd nehmen, die Eier-Käse-Mischung dazugeben und mit dem Gemüse vermengen, sodass eine homogene Masse entsteht. Die Eiweiße steif schlagen und unterheben.

6 Auflaufförmchen mit Butter einfetten und mit etwas Mehl bestäuben, dann die Agretti-Eier-Masse einfüllen. Im vorgeheizten Backofen bei 170 Grad 25 Minuten backen. Die marinierten Sardellen auf getoasteten Brotscheiben verteilen. Die Auf­läufe aus den Förmchen stürzen, mit den beiseitegelegten Agretti-Spitzen garnieren, mit Pfeffer abrunden und mit den Sardellen-Crostini servieren.